WSV Wendschott verstärkt Offensive mit Ron-Joel Giesecke

In der letzten Saison konnte der Angreifer in 14 Spielen neun Treffer erzielen und war damit Mannschaftsintern geteilter bester Torschütze. Germania Parsau konnte die Saison auf Platz zwölf beenden.

Seine Bezirksligaerfahrung hat Giesecke in der Saison 2023/24 beim TSV Hehlingen gesammelt, wo er in 13 Spielen sechs mal treffen konnte. Nun kehrt der Torjäger zurück in die Bezirksliga zum WSV Wendschott und ist bereits Neuzugang Nummer sieben vom 14. der abgelaufenen Saison.

Der Verein freut sich, den Neuzugang in der Mannschaft begrüßen zu dürfen. Mit seiner Erfahrung und Torgefährlichkeit erhoffen sich die Verantwortlichen wichtige Impulse für die kommende Bezirksligasaison.