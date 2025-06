WSV Wendschott verpflichtet Luca-Manuel Nazare-Vaz

Der WSV Wendschott hat sich für die kommende Saison mit Luca-Manuel Nazare-Vaz verstärkt. Der Außenbahnspieler kommt vom Oberligisten Lupo Martini Wolfsburg und bringt sowohl regionale als auch überregionale Erfahrung in den Kader des Bezirksligisten ein.

Trainer Giuseppe Millemaci, der Nazare-Vaz bereits als Zehnjährigen in der Wolfsburger Stadtauswahl betreute, zeigte sich in einem Vereinsbeitrag besonders erfreut über die Verpflichtung. „Der Kontakt ist nie abgebrochen, und ich freue mich sehr, dass wir jetzt wieder zusammenarbeiten“, so Millemaci.

Nazare-Vaz durchlief in der Jugend die Nachwuchsleistungszentren des VfL Wolfsburg und des Karlsruher SC. Im Herrenbereich sammelte er anschließend in der Oberliga bei Lupo Martini wichtige Spielpraxis. Er wird beim WSV vor allem auf der linken Außenbahn zum Einsatz kommen und das Spiel sowohl defensiv als auch offensiv beleben. Der Verein erhofft sich von dem Neuzugang neue Impulse und zusätzliche Stabilität für die kommende Spielzeit.