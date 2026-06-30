WSV Wendschott startet mit vier Neuzugängen in die Kaderplanung Rückkehrer Philip Müller sowie Luis Kern, Sihmus Abdalla und Leon Kirch verstärken den Bezirksligisten zur Saison 2026/27. von NB · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: WSV Wendschott Instagram

Der WSV Wendschott hat die ersten Neuzugänge für die kommende Spielzeit vorgestellt. Neben der Rückkehr von Philip Müller begrüßt der Bezirksligist mit Luis Kern, Sihmus Abdalla und Leon Kirch drei weitere neue Gesichter im Kader.

Den Anfang machte die Verpflichtung von Philip Müller, der nach einer Pause zum WSV zurückkehrt. Der Verein bezeichnet den Mittelfeldspieler als erfahrenen und spielstarken Akteur, der mit seiner Ruhe am Ball, seiner Übersicht im Spielaufbau und seiner sportlichen Qualität eine wichtige Verstärkung für die Mannschaft sein soll. Auch menschlich passe Müller hervorragend ins Team.