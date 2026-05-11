WSV Wendschott setzt weiter auf Millemaci und Bytyqi

– Foto: WSV Wendschott Instagram

Der WSV Wendschott hat frühzeitig die personellen Weichen für die kommende Spielzeit gestellt. Der Bezirksligist verlängerte die Verträge mit den Trainern Giuseppe Millemaci und Alban Bytyqi für die Saison 2026/2027 und setzt damit auf Kontinuität auf der Kommandobrücke.

Der WSV Wendschott setzt auch in der Saison 2026/2027 auf sein bisheriges Trainerteam. Wie der Bezirksligist bekanntgab, werden Giuseppe Millemaci und Alban Bytyqi ihre Arbeit an der Seitenlinie fortsetzen. Gemeinsam mit Spartenleiterin Evelyn Dirks präsentierte der Verein die Vertragsverlängerung offiziell.

In seiner Mitteilung betonte der WSV insbesondere den Einsatz und die Identifikation des Trainerduos mit dem Verein. „Mit großem Einsatz, Leidenschaft und Teamgeist leisten beide Trainer hervorragende Arbeit für unsere Mannschaft und den gesamten Verein“, heißt es in dem Beitrag der Schwarz-Gelben.

Die Verantwortlichen sehen in der Verlängerung ein wichtiges Signal für Kontinuität und Stabilität. Gleichzeitig unterstreicht die Entscheidung den gemeinsamen Kurs, den Verein und Mannschaft in den vergangenen Monaten eingeschlagen haben. „Umso mehr freuen wir uns, auch in der kommenden Saison gemeinsam den eingeschlagenen Weg weiterzugehen“, teilte der WSV weiter mit.

In der aktuellen Saison stehen die Wendschotter auf dem zwölften Tabellenplatz und haben sich besonders in der Rückrunde von den Abstiegsrängen entfernt. Die letzten vier Spiele unter Millemaci und Bytyqi gingen nicht verloren (drei Siege und ein Remis).

Mit der frühzeitigen Verlängerung schafft der Klub Planungssicherheit für die kommende Spielzeit und setzt auf die weitere Zusammenarbeit mit Millemaci und Bytyqi. Unter dem Motto „Auf eine erfolgreiche Zukunft in Schwarz-Gelb“ blickt der Verein nun auf die nächsten Schritte der Saisonplanung.