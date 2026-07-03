WSV Wendschott begrüßt zwei weitere Neuzugänge

– Foto: WSV Wendschott Instagram

Der WSV Wendschott hat die nächsten Neuzugänge für die Saison 2026/27 bekanntgegeben. Wie der Bezirksligist mitteilte, wechseln Mohamad Yassine und Hamza Alsarakbi nach Wendschott.

Yassine kommt vom FC Parsau zum WSV, während Alsarakbi zuletzt für den SSV Vorsfelde III aktiv war. Damit erweitert der Verein seinen Kader um zwei weitere Spieler und setzt die personellen Planungen für die kommende Spielzeit fort.

Der WSV hieß beide Neuzugänge in seiner Mitteilung willkommen.