WSV wehrte sich auch in Unterzahl nach Kräften

Der WSV startet bei Regen wie folgt: Luyambula - Rebronja, Dervisevic, Aydogan, Kleiner, Schaub, Kamo, Atmaca, Müller, Aramcasic, Bouzraa. Bochum übernahm sofort die Initiative, der Regionalligist stand aber gut. In der 11. Minute zog Kjell Wätzen ab, Samlin Rebronja fälschte den Schuss ab, aber Torwart Michael Luyambula klärte noch per Fuß. Bochum machte weiter Druck, ohne sich Topchancen zu erarbeiten. Das 1:0 fiel durch eine Einzelaktion. Ibrahim Sissoko schlenzte den Ball gekonnt rechts in die Maschen (20.). Das Bild änderte sich nur wenig. Der VfL war deutlich überlegen, der WSV verteidigte engagiert und hatte bei einigen Situationen Glück.

Nach mehr als einer halben Stunde befreite sich der WSV etwas. Ein Freistoß von Daki Kamo sauste bis Torwart Timo Horn durch (34.). Ein Treffer von Sissoko wurde wegen Abseits nicht anerkannt (39.). Bochum führte zur Pause hochverdient, die heimischen Fans honorierten den Einsatz aber mit Applaus. Viele Wechsel nach der Pause