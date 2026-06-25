WSV Walpertskirchen schlägt Landesligist VfB Hallbergmoos im Testspiel

Der SV Walpertskirchen hat im Testspiel einen Landesligisten klar geschlagen. – Foto: Marc Marasescu

Einen 4:1 (2:0)-Erfolg gegen den klassenhöheren Landesligisten VfB Hallbergmoos hat Bezirksligist Walpertskirchen gefeiert. „Es ist ein Sieg in einem Testspiel, dafür kann man sich nichts kaufen, aber auf die gute Leistung lässt sich aufbauen“, sagte WSV-Trainer Josef Heilmeier.

„In der ersten Hälfte haben wir so gut wie nichts zugelassen und erst spät hat Hallbergmoos richtig Druck aufbauen können“, sagte er. Alle 17 Feldspieler und zwei Torhüter kamen zum Einsatz. Tom Simml gelang der erste WSV-Treffer der neuen Saison (27.). Ein Eigentor (35.) bedeutete den 2:0-Pausenstand. Martin Deutinger (60.) erhöhte auf 3:0. Dem 1:3 des Ex-Schwaigers Felix Günzel (69.) setzte WSV-Neuzugang Quirin Lerch (88.) das 4:1 drauf.