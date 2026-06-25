 2026-06-24T10:25:44.617Z

Spielbericht

WSV Walpertskirchen schlägt Landesligist VfB Hallbergmoos im Testspiel

„Auf die gute Leistung lässt sich aufbauen“

von Tobias Fischbeck · Heute, 07:43 Uhr · 0 Leser
Der SV Walpertskirchen hat im Testspiel einen Landesligisten klar geschlagen.
Der SV Walpertskirchen hat im Testspiel einen Landesligisten klar geschlagen. – Foto: Marc Marasescu

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Der Bezirksligist gewinnt gegen den klassenhöheren Gegner. Trainer Josef Heilmeier ließ alle 17 Feldspieler und zwei Torhüter ran.

Einen 4:1 (2:0)-Erfolg gegen den klassenhöheren Landesligisten VfB Hallbergmoos hat Bezirksligist Walpertskirchen gefeiert. „Es ist ein Sieg in einem Testspiel, dafür kann man sich nichts kaufen, aber auf die gute Leistung lässt sich aufbauen“, sagte WSV-Trainer Josef Heilmeier.

Fr., 19.06.2026, 19:30 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
4
1
Abpfiff

„In der ersten Hälfte haben wir so gut wie nichts zugelassen und erst spät hat Hallbergmoos richtig Druck aufbauen können“, sagte er. Alle 17 Feldspieler und zwei Torhüter kamen zum Einsatz. Tom Simml gelang der erste WSV-Treffer der neuen Saison (27.). Ein Eigentor (35.) bedeutete den 2:0-Pausenstand. Martin Deutinger (60.) erhöhte auf 3:0. Dem 1:3 des Ex-Schwaigers Felix Günzel (69.) setzte WSV-Neuzugang Quirin Lerch (88.) das 4:1 drauf.

Am Samstag testet der WSV beim Süd-Bezirksligisten SV Waldperlach. Das Spiel wurde auf 11 Uhr vorverlegt. „Laut den Waldperlachern ist um diese Zeit ihr Platz noch im Schatten“, erzählt Heilmeier.