WSV Walpertskirchen holt vier Neuzugänge und testet gegen Bayernligisten Bezirksliga-Fußball von Helmut Findelsberger · Heute, 09:28 Uhr · 0 Leser

Es geht wieder los: Walpertskirchens Trainer Sepp Heilmaier bittet sein Team zum Trainingsauftakt. – Foto: Dominik Findelsberger

Der WSV Walpertskirchen startet am Montag die Vorbereitung auf seine zweite Bezirksliga-Saison. Bayernligist Schwaig kommt bereits am Dienstag um 19 Uhr zum ersten Testspiel.

Walpertskirchen – Mit der Vorbereitung auf ihre zweite Saison in der Bezirksliga starten die WSV-Fußballer am Montag. „Wir waren in der vergangenen Saison Fünfter, damit bester Aufsteiger der drei oberbayerischen Bezirksligen, und dies wollen wir bestätigen“, beschreibt Trainer Josef Heilmeier die Zielsetzung. Punktspielstart ist zwischen dem 24. und 26. Juli. „Fünf bis sechs Wochen Vorbereitungszeit reichen“, ist Heilmeier überzeugt. Paradox: Der SV Kranzberg und drei weitere Kreisliga-Vizemeister ermitteln erst dieses Wochenende in ihren nun vierten Spielen die letzten beiden Bezirksligisten. „Ob wir wieder der Nord-Gruppe zugeordnet werden, ist deshalb noch nicht sicher“, schränkt diesbezüglich der WSV-Coach noch ein.

Fest steht für Heilmeier immerhin sein Kader: „Wir werden voraussichtlich mit einem 28-Mann-Aufgebot loslegen, wobei wir schon eine enge Verzahnung zwischen Erster und Zweiter Mannschaft anstreben und die jungen Talente dort Spielpraxis sammeln sollen.“ Walpertskirchen empfängt Bayernligist Schwaig zum Testspiel Nicht mehr dabei ist nach zwei sehr erfolgreichen Saisons der spielende Co-Trainer Nils Wölken. Heilmeier: „Bei ihm geht es beruflich nicht mehr, aber den Vorbereitungsplan habe ich Nils geschickt, falls es ihm langweilig wäre.“ Wölkens Position übernimmt der Eittinger Michael Schrödl (31).