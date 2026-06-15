WSV Walpertskirchen holt vier Neuzugänge und testet gegen Bayernligisten

Der WSV Walpertskirchen startet am Montag die Vorbereitung auf seine zweite Bezirksliga-Saison. Bayernligist Schwaig kommt bereits am Dienstag um 19 Uhr zum ersten Testspiel.
Walpertskirchen – Mit der Vorbereitung auf ihre zweite Saison in der Bezirksliga starten die WSV-Fußballer am Montag. „Wir waren in der vergangenen Saison Fünfter, damit bester Aufsteiger der drei oberbayerischen Bezirksligen, und dies wollen wir bestätigen“, beschreibt Trainer Josef Heilmeier die Zielsetzung.
Punktspielstart ist zwischen dem 24. und 26. Juli. „Fünf bis sechs Wochen Vorbereitungszeit reichen“, ist Heilmeier überzeugt. Paradox: Der SV Kranzberg und drei weitere Kreisliga-Vizemeister ermitteln erst dieses Wochenende in ihren nun vierten Spielen die letzten beiden Bezirksligisten. „Ob wir wieder der Nord-Gruppe zugeordnet werden, ist deshalb noch nicht sicher“, schränkt diesbezüglich der WSV-Coach noch ein.
Fest steht für Heilmeier immerhin sein Kader: „Wir werden voraussichtlich mit einem 28-Mann-Aufgebot loslegen, wobei wir schon eine enge Verzahnung zwischen Erster und Zweiter Mannschaft anstreben und die jungen Talente dort Spielpraxis sammeln sollen.“
Nicht mehr dabei ist nach zwei sehr erfolgreichen Saisons der spielende Co-Trainer Nils Wölken. Heilmeier: „Bei ihm geht es beruflich nicht mehr, aber den Vorbereitungsplan habe ich Nils geschickt, falls es ihm langweilig wäre.“ Wölkens Position übernimmt der Eittinger Michael Schrödl (31).
Florian Leininger wechselt nach seinen vielen Verletzungen von der Position zwischen den Pfosten auf die des TW-Trainers. Das Torhüter-Trio bilden mit Deniz Erden die Neuzugänge Marvin Thormann (TSV Buchbach) und Yannick Schmidt, Rückkehrer aus Wartenberg. Neu sind auch die beiden jungen Keeper Jonas Röhling (Ottenhofen) und Eigengewächs Luis Hupfer, die für die Zweite eingeplant sind. Weitere Neuzugänge sind Dimitrije Zvetkovic (TSV Milbertshofen), Bastian Keilhacker (FC Forstern), Quirin Lerch (Falke Markt Schwaben) und Moritz Bigalke (U19 FC Herzogstadt).
„In der ersten Woche werden wir nicht viel Lauftraining machen müssen, das zwingen uns schon die Gegner auf“, meint Trainer Heilmeier zu den ersten beiden Testspielen. Am Dienstag ist um 19 Uhr Bayernligist Schwaig zu Gast, am Freitag um 19.30 Uhr Landesligist Hallbergmoos.