WSV verpflichtet Josue Santo auf Leihbasis Der Wuppertaler SV verpflichtet für den Kampf um den Klassenerhalt einen weiteren Offensivspieler. von Max Schleicher / Wuppertaler SV · Heute, 12:30 Uhr

WSV verpflichtet Josue Santo auf Leihbasis – Foto: Marco Bader

Josue Santo wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis von den Sportfreunden Siegen an die Hubertusallee.

Der 21-jährige Mittelstürmer hat in der laufenden Saison der Regionalliga West bereits 17 Einsätze für die Sportfreunde Siegen absolviert und dabei 2 Tore und 2 Assists erzielt. Santo wird künftig im WSV-Trikot auf dem Platz zu sehen sein und dem Team in der Endphase der Saison als Stoßstürmer zusätzliche Torgefahr bringen. Wunsch-Transfer geht für den WSV in Erfüllung Der Spieler blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe:

Josue Santo: „Hallo liebe WSV-Fans, hier ist Josue Santo und ich freue mich sehr, hier zu sein und die Mannschaft zu unterstützen.“