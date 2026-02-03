WSV verpflichtet Josue Santo auf Leihbasis

Josue Santo wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis von den Sportfreunden Siegen an die Hubertusallee.
Der 21-jährige Mittelstürmer hat in der laufenden Saison der Regionalliga West bereits 17 Einsätze für die Sportfreunde Siegen absolviert und dabei 2 Tore und 2 Assists erzielt. Santo wird künftig im WSV-Trikot auf dem Platz zu sehen sein und dem Team in der Endphase der Saison als Stoßstürmer zusätzliche Torgefahr bringen.
Der Spieler blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe:
Josue Santo: „Hallo liebe WSV-Fans, hier ist Josue Santo und ich freue mich sehr, hier zu sein und die Mannschaft zu unterstützen.“
Sportdirektor Gaetano Manno ergänzt: „Josue Santo ist unser absoluter Wunschstürmer. Seit November waren wir an ihm dran. Er ist der Stoßstürmer, der uns in der Saison bisher gefehlt hat. Er macht die Bälle gut fest, hat eine gute Einstellung und Mentalität pur. Bei Siegen hat er bereits überzeugt. Wir freuen uns sehr, dass er jetzt bei uns ist.“
Der Wuppertaler SV heißt Josue Santo herzlich willkommen und freut sich, ihn in rot-blau auf dem Platz zu sehen.
