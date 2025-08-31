WSV verpasst Coup gegen Köln, Gladbach mit souveränem Sieg in Duisburg

Der Wuppertaler SV schnupperte nach einer frühen Führung noch an der großen Überraschung gegen den 1. FC Köln. Meister Borussia Mönchengladbach feierte einen gelungen Auftakt gegen den MSV Duisburg. Rot-Weiss Essen zog gegen Borussia Dortmund mit 0:3 den Kürzeren.

Die Borussen benötigten etwas Anlauf, um das Ruder im ersten Spiel an sich zu reißen. Mit fortweilender Dauer der ersten Hälfte wurde der Meister immer stärker. Nach knapp über eine halben Stunde wurde die Elf von Trainer Mihai Enache belohnt. Diamant Rushiti leitete weiter auf Radin Khorsandi, der mit seinem Abschluss zunächst noch am Aluminium scheiterte, den Nachschuss brachte Rares-Stefan Silitra im Tor unter (32.). Die Gäste legten kurz darauf nach. Edin Bieber wurde zunächst im Strafraum gestellt, der Ball kullerte weiter auf Rushiti, der cool zum 2:0 einschob (35.).

Die Zebras wollte sich auf heimischen Geläuf aber auch nicht ihrem Schicksal ergeben. Nach einem Freistoß verkürzte Behlül Demirhan auf 1:2 (63.). Die Aufbruchsstimmung sollte jedoch nur von kurzer Dauer sein. Noel Trostjanezki chippte mustergültig auf Silitra, der seine Farben erneut mit zwei Toren in Front brachte (65.). Der Angreifer machte wenig später nach einer einem Freistoß seinen Dreierpack perfekt (70.). Der erneute Anschlusstreffer von Philipp Kozniak kam zu spät (80.).

"Wir waren insgesamt dominanter als noch in der Vorbereitung und haben mehr unser Spiel durchgebracht. Auswärts in Duisburg zu gewinnen, ist am ersten Spieltag nicht einfach. Es war definitiv ein guter Auftrit", resümierte Enache gegenüber den Vereinsmedien. "Mit diesem Sieg haben wir den guten Eindruck aus der Vorbereitung bestätigt. Das war definitiv ein Schritt in die richtige Richtung."

MSV Duisburg – Borussia Mönchengladbach 2:4

MSV Duisburg: Henri Torkel, Julian Bierschenk, Behlül Demirhan, Edonit Koca, Batuhan Kumlu (75. Levin Tilinski), Diego Sciacca (82. Chris Isaac), Ben Laurin Smolka (43. Elias Boukrous), Dion Suthen, Zarije Duric, Nana Djan Masud Danquah (46. Darren Kowalska), Philipp Kanzok - Trainer: Marc Auf dem Kamp

Borussia Mönchengladbach: Joshua Elias Thimm, Leander Davids, Jesse Moritz Ernst (90. Francesco Martilotti), Louis Hönning, Edin Biber (90. Ivan Caleta), Diamant Rushiti, Noel Trostjanezki (79. Benno Oscar Giebeler), Radin Khorsandi (74. Peniel Poba), Kas Hendrix, Rares-Stefan Silitra, Oriol Fernadez Berenguer (46. Shinnosuke Yamakawa) - Trainer: Michael Enache

Schiedsrichter: Julius Zill - Zuschauer: 98

Tore: 0:1 Rares-Stefan Silitra (32.), 0:2 Diamant Rushiti (35.), 1:2 Behlül Demirhan (63.), 1:3 Rares-Stefan Silitra (65.), 1:4 Rares-Stefan Silitra (70.), 2:4 Philipp Kanzok (80.)

Die favorisierten Leverkusener wollten das Spiel anfangs unter Kontrolle bringen, die mutig agierenden Kickers hielten aber auch gut dagegen. Die erste ganz große Gelegenheit entfiel dann auf die Leverkusener als Elia Datene einen Freistoß an den Querbalken setzte (11.). Mit etwas Verzögerung klingelt es schließlich rund zehn Minuten später. Nach Vorarbeit von Maksym Hololobov vollendete Simone Cannizzarro eiskalt zur Führung (22.). Mit Fortschreiten des ersten Durchgangs wurde auch Offenbach stärker, Elias Bürger im Tor des Werkself-Nachwuchs musste sich mehrfach auszeichnen. Nach dem Seitenwechsel waren schließlich wieder die Gastgeber an der Reihe. Konstantinos Papadakis schob sicher zur 2:0-Führung ein (51.). Mit der verdoppelten Führung im Rücken agierten die Leverkusener sicherer. Zunächst vergab Ivan Massek noch den nächsten Treffer (65.). In der Schlussphase machte er es jedoch besser, als er nach Zuspiel von Raven Zidane zum Endstand traf (82.). Bayer 04 Leverkusen – Kickers Offenbach 3:0

Bayer 04 Leverkusen: Elias Bürger, Halil Koc, Gilles Ploumen, Elia Datené, Konstantinos Papadakis, Adriano Marciano (69. Nico-Can Plett), Andrii Hamzyk (69. Felix Fink), Ivan Massek, Simone Cannizzaro (69. Rayan-Wassin Zidane), Ole Klaßen (83. Yegor Koshchyi) - Trainer: Kevin Brok

Kickers Offenbach: Henrik Krüger, Benjamin Okunbor-Ayanor, Hanno Bergmann (46. Emirhan Bulut), Jan Ballmann (73. Andre-Dieu Kikita), Ben Boettjer, Matteo Matarise (61. Benedikt Barckhahn), Victory Ighodaro (73. Shayan Ghayoumi), Amil Tahirovic (61. Yasin Kazimi), Mergim Berisha, David Felde, Nikolaos Cheridis (84. Leo Alter)

Schiedsrichter: Felix Weber - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Simone Cannizzaro (22.), 2:0 Konstantinos Papadakis (51.), 3:0 Ivan Massek (82.)

Der WSV verpasste den Kölnern schon früh die kalte Dusche. Nach der Führung durch Angelo Barac (1.) durften sich die Jungböcke erst einmal verwundert die Augen reiben. Die Gäste kamen aber noch kurz vor Halbzeitpfiff wieder zurück. Milan Nikolic egalisierten für den Effzeh (34.). Mit Emanuele Esposito hatten die Gäste schließlich auch den Siegtorschützen auf ihrer Seite (65.), wodurch der Auftaktsieg trotz anfänglicher Schwierigkeiten doch eingefahren wurde. Wuppertaler SV – 1. FC Köln 1:2

Wuppertaler SV: Max Helwig, Lion Kawski (68. Timon Rüb), Batuhan Akkiran, Kian Claßen, Neil Kanter-Schlimm (63. Elias Migliorino Clemente), Noel Kotulla, Lionel Tavio Huete (84. Hamzah Alkojok), Kerem Askar, Berat Öz (84. Neo Müller), Angelo Barac, Andi Kelmendi (68. Chafik Lakoubi) - Trainer: Marc Kolinski

1. FC Köln: Jacob Esser, Brian Adoga, Jannis Sobkowiak, Eren Basaran, David Eichie, Ibrahima Balde, Milan Nikolic (79. Leonhard Iven), Emanuele Esposito (73. Jonas Kunstmann), Elfried Assiobo-Tipoh (61. Jan Colles), Luca Mijatovic (73. Adel Alsabadi), Eymen Erdogan (61. Ben Hütten) - Trainer: Manuel Hartmann

Schiedsrichter: Lutz Meyersieck (Erkelenz) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Angelo Barac (1.), 1:1 Milan Nikolic (34.), 1:2 Emanuele Esposito (65.)

Fortuna Düsseldorf – FSV Frankfurt 4:1

Fortuna Düsseldorf: William De Pechy, Lenny Matla (82. Philipp Beniesch), Paul Jan Weihs, Noah Erens (78. Illia Rakitin), Marek Jarosch, Leonidas Vassiliadis (73. Jamain Kaosi Gräff), Elias Nelson Oberschewen, Ahmad Hassan (73. Jonathan Kazarow), Neal Rasmus Faust (82. Ivan Chuprin), Adnane Tchatakpara, Florim Selmani (46. Neal Rasmus Faust) (82. Ivan Chuprin) - Trainer: Sinisa Suker

FSV Frankfurt: Arthur Mellor, Lennis Willbond, Muhammed Sayan, Taro Kpebane (79. Arda Kuvvet), Mark Aulbach (79. Robert Bartolucci), Noah Mueller, Onur Mihmat, Armaan Rasuly (73. Anas Marjane), Iliya Khavari (46. Leopold Tichy), Ferdinand Spaun (79. Imran Ejupovic), Egemert Yildirim - Trainer: Lirian Gerguri - Trainer: Thorsten Wittkamp

Schiedsrichter: Raphael Salzberger (Mühldorf a. Inn) - Zuschauer: 145

Tore: 1:0 Leonidas Vassiliadis (2.), 2:0 Ahmad Hassan (22.), 2:1 Ferdinand Spaun (63.), 3:1 Elias Nelson Oberschewen (72.), 4:1 Neal Rasmus Faust (75.)

_______________

So geht es weiter



2. Spieltag

06.09.25 1. FC Köln - MSV Duisburg

07.09.25 Borussia Mönchengladbach - Wuppertaler SV

07.09.25 Kickers Offenbach - FSV Frankfurt

24.09.25 Fortuna Düsseldorf - Bayer 04 Leverkusen

_______________

________________ So läuft der 1. Spieltag der U17-DFB-Nachwuchsliga, H Gestern, 11:00 Uhr Rot-Weiss Essen RW Essen Borussia Dortmund Bor.Dortmund 0 3 Abpfiff In einem hart umkämpften Spiel setzte die Gäste aus Dortmund den ersten Stich. Nach einem Eckball köpfte Lenni Strössner am langen Pfosten zur Führung ein (57.). Dem BVB spielte in der Folge ein Platzverweis für Keron Hagemann in die Karten (70.). In Überzahl glitt RWE die Partie schlussendlich aus den Händen. Johann Lasse Jaensch erhöhte per Handelfmeter (75.). Den Schlusspunkt machte der kurz zuvor eingewechselte Nazarii Rudzei mit einem schönen Abschluss nahe der Sechzehnergrenze (90.). "Der Gegner war uns körperlich überlegen und hat tief im 5-3-2 verteidigt", analysierte BVB-Coach Marco Lehmann nach dem Spiel gegenüber den Vereinsmedien. "Bis auf einen Pfostenschuss und einen Schuss aus zehn Metern, den Julian Droste gut gehalten hat, haben wir nichts zugelassen. Wir hatten die Kontrolle über das gesamte Spiel." Rot-Weiss Essen – Borussia Dortmund 0:3

Rot-Weiss Essen: Arvit-Aaron Nickel, Ibrahim Narey-Cissé, Can Sahin, Theodor Paul Hanschmann (76. Carrick Obasi), Tiago Garcia Rodriguez, Leonard Onyinaja (71. Sebastian-Elias Kronberg), Leon Scheidhauer (66. Tim Radtke), Baraa Bakkar, Rami Malaeb, Atilla Yapar (76. Mert Genc), Leard Murici (66. Ibrahim El-Bakouri)

Borussia Dortmund: Julian Droste, Johann Lasse Jaensch, Ioannis-Christos Kostoglou, Gerorgios Zisopoulos, Hamzath Mohamadou (87. Nazarii Rudzei), Anastasios Kitos, Lenni Strössner, Till Burkhardt (78. Niclas Julius Goldberg), Keron Hagemann (78. Lyon Tepic), Luis Alaze, Emre Kiras (82. Rohullah Nazari) - Trainer: Karsten Gorges

Schiedsrichter: Lennart Hensen - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Lenni Strössner (57.), 0:2 Johann Lasse Jaensch (75.), 0:3 Nazarii Rudzei (90.) Gestern, 13:00 Uhr FC Schalke 04 Schalke 04 SC Preußen Münster Pr. Münster 3 1 Abpfiff FC Schalke 04 – SC Preußen Münster 3:1

FC Schalke 04: Yüksel Kücük, Max Lennartz, Laurin Zhushi, Lasse Deutschbein, Mika Brocks, Brody Collins (85. Kaarlo Neumann), Marco-Leandro Ascione (77. Alexis Konstantin Schady), Amir El-Abdouni, Mamadou Alpha Conde, Kimon Seidel, Konrad Alfes - Trainer: Charles Takyi

SC Preußen Münster: Finn Barkey, Nabil El Morabiti (74. Matz Ludwig), Soufien Selmi, Leonick Martensson (61. Arvin Osmani), Simon Waldhecker, Henry Haxter (46. Finn Radtke), Leon Zenuni, Jan Ole Kottig (61. Lukas Thiemann), Henri Adorf, Leo Kanotowsky, Lennard Averbeck

Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Konrad Alfes (1.), 2:0 Marco-Leandro Ascione (6.), 3:0 Mika Brocks (28.), 3:1 Lukas Thiemann (80.) Gestern, 14:00 Uhr FC Viktoria Köln Viktor. Köln SV Meppen SV Meppen 6 3 Abpfiff FC Viktoria Köln – SV Meppen 6:3

FC Viktoria Köln: Oskar Trinius, Bekir Eskisarili, Rostyslav Kuts, Oseremen Eromonsele Ethan Ehidiamhen (72. Ershal Tagoba-Djeri), Ege Sarikaya (78. Emre Bak), Leon Hecht (78. Youssef Najar), Henri Lütgen, Adam Melikyan, Jonas Beitz (72. Joshua Kostrzewa), Tom Zielinski (65. Keyhan Sengül), Demian Vyrych (65. Luca Kaiser) - Trainer: Sebastian Lohr

SV Meppen: Momme-Erik Hensen, Jarno Spieker, Mohamed Amin Essid (51. Nikola Stjepanovic), Max Gravelmann, Ole Meyer (79. Leon Lawrinenko), Noah Völkerink (79. Onno Heinrich-Wilhelm Feldmann), Hannes Markus Liedtke (79. Emil Lagemann), Collin Spence, Onno Feeken (46. Giuseppe Ruggiero), Kimi Kübler, Meiko Itjes (66. Lenn Schröter)

Schiedsrichter: Bijan Behzadi (Homburg) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Hannes Markus Liedtke (3.), 0:2 Ole Meyer (18.), 1:2 Demian Vyrych (28.), 2:2 Ege Sarikaya (30.), 3:2 Ege Sarikaya (39.), 4:2 Ege Sarikaya (48.), 5:2 Luca Kaiser (71.), 5:3 Jarno Spieker (89.), 6:3 Luca Kaiser (90.) Gestern, 11:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen RW Oberh. VfL Bochum VfL Bochum 0 1 Abpfiff SC Rot-Weiß Oberhausen – VfL Bochum 0:1

SC Rot-Weiß Oberhausen: Fynn Wündisch, Ivan Melesh, Mika Bukowski, Michel-Frederic Kasche, David Gabert, Jibril Atia, Armanto Pali (70. Jan Zeugner), Dennis Byczkowski, Kian Arslan, Marek Wilde (76. Jan Magnuszewski) - Trainer: Ken Asaeda

VfL Bochum: Elias Brands, Liam Siepen, Elhan Kovacevic, Nail Kalan, Adam Benali, Siyeong Yang (86. Lennox-Luis Beyer), Max Pahlke (66. Vladyslav Avlasenko), Oumar Beladel (79. Deniz Gecer) - Trainer: Simon Schuchert

Schiedsrichter: David Gediga - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Adam Benali (77.) _______________ So geht es weiter 2. Spieltag

06.09.25 Borussia Dortmund - SC Rot-Weiß Oberhausen

06.09.25 SV Meppen - Rot-Weiss Essen

07.09.25 VfL Bochum - FC Schalke 04

07.09.25 SC Preußen Münster - FC Viktoria Köln _______________

