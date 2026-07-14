WSV verliert beim Bezirksligisten, Goch gewinnt klar in Büderich

Wülfrath jubelt gegen den WSV. – Foto: Jochen Classen

Testspiele am Niederrhein - Dienstag, 14. Juli: Der neu formierte Wuppertaler SV hat sich im Testspiel beim Bezirksliga-Klub 1. FC Wülfrath einen deutlichen Ausrutscher geleistet. Die Sportfreunde Baumberg mussten gegen DJK Sparta Bilk lange arbeiten, während Viktoria Goch beim FC Büderich früh für klare Verhältnisse sorgte.

Der Wuppertaler SV hat sein Testspiel beim 1. FC Wülfrath mit 0:1 verloren. Für den neu formierten Klub aus der Oberliga Niederrhein ist die Niederlage beim Bezirksligisten ein Rückschlag, der in dieser Form nicht passieren sollte. Vor 187 Zuschauern hielt Wülfrath die Null.

Maik Bleckmann erzielte in der 57. Minute das 1:0 für die Mannschaft von Trainer Joscha Weber. Wülfrath brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und setzte mit dem Erfolg gegen den Oberligisten eine der ersten großen Duftmarken der Vorbereitung.