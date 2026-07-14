 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

WSV verliert beim Bezirksligisten, Goch gewinnt klar in Büderich

Der Wuppertaler SV verliert beim Bezirksliga-Klub 1. FC Wülfrath mit 0:1. Die Sportfreunde Baumberg schlagen DJK Sparta Bilk, Viktoria Goch gewinnt beim FC Büderich.

von André Nückel · Heute, 22:39 Uhr · 0 Leser
Wülfrath jubelt gegen den WSV.
Wülfrath jubelt gegen den WSV. – Foto: Jochen Classen

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Testspiele am Niederrhein - Dienstag, 14. Juli: Der neu formierte Wuppertaler SV hat sich im Testspiel beim Bezirksliga-Klub 1. FC Wülfrath einen deutlichen Ausrutscher geleistet. Die Sportfreunde Baumberg mussten gegen DJK Sparta Bilk lange arbeiten, während Viktoria Goch beim FC Büderich früh für klare Verhältnisse sorgte.

Wuppertaler SV patzt in Wülfrath

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
1
0
Der Wuppertaler SV hat sein Testspiel beim 1. FC Wülfrath mit 0:1 verloren. Für den neu formierten Klub aus der Oberliga Niederrhein ist die Niederlage beim Bezirksligisten ein Rückschlag, der in dieser Form nicht passieren sollte. Vor 187 Zuschauern hielt Wülfrath die Null.

Maik Bleckmann erzielte in der 57. Minute das 1:0 für die Mannschaft von Trainer Joscha Weber. Wülfrath brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und setzte mit dem Erfolg gegen den Oberligisten eine der ersten großen Duftmarken der Vorbereitung.

Palla trifft dreifach gegen Büderich

Heute, 20:00 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
0
4
Abpfiff

Der FC Büderich hat gegen den Landesliga-Klub Viktoria Goch eine klare 0:4-Heimniederlage kassiert. Die Gäste legten einen Blitzstart hin: Luca Plum erzielte bereits in der zweiten Minute das 1:0, nur fünf Minuten später erhöhte Luca Palla auf 2:0 (7.).

Büderich konnte den frühen Rückstand nicht mehr korrigieren, stattdessen jubelten die Gäste weiter: Palla traf noch vor der Pause erneut und brachte Goch mit 3:0 in Führung (33.). In der 62. Minute machte der Angreifer seinen Dreierpack perfekt und markierte den Endstand.

Baumberg muss gegen Sparta Bilk arbeiten

Heute, 19:30 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
4
2
Abpfiff

Die Sportfreunde Baumberg haben sich gegen den Bezirksliga-Klub DJK Sparta Bilk mit 4:2 durchgesetzt. Der Oberligist erwischte zunächst den besseren Start und ging bereits in der achten Minute mit 1:0 in Führung. Robin Hömig erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (32.).

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie allerdings noch einmal enger. Zissis Alexandris verkürzte für Sparta auf 1:2 (54.), ehe Hiroto Yamashita den alten Abstand wiederherstellte und Baumberg mit 3:1 in Führung brachte (62.). Till Drößert antwortete mit dem 2:3 (68.), doch zur Überraschung reichte es für die Mannschaft von Trainer Jörn Heimann nicht. Milan Burovac setzte in der 80. Minute mit dem 4:2 den Schlusspunkt für das Team von Salah El Halimi.

Die weiteren Spiele

Heute, 19:30 Uhr
TuS Haffen-Mehr
TuS Haffen-MehrHaffen-Mehr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
3
4
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-StyrumMH-Styrum
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
1
3
Abpfiff

Heute, 20:00 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
0
1
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
HSC Berg
HSC BergHSC Berg
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
0
3
Abpfiff

Heute, 18:45 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
2
5
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
-
-
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
6
0
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
SV Bedburdyck/Gierath
SV Bedburdyck/GierathBedburdyck
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
0
4
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
FC Sportfreunde Rüttenscheid
FC Sportfreunde RüttenscheidRüttenscheid
-
-
Abpfiff

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