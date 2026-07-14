WSV verliert beim Bezirksligisten, Goch gewinnt klar in Büderich

Testspiele am Niederrhein - Dienstag, 14. Juli: Der neu formierte Wuppertaler SV hat sich im Testspiel beim Bezirksliga-Klub 1. FC Wülfrath einen deutlichen Ausrutscher geleistet. Die Sportfreunde Baumberg mussten gegen DJK Sparta Bilk lange arbeiten, während Viktoria Goch beim FC Büderich früh für klare Verhältnisse sorgte.
Maik Bleckmann erzielte in der 57. Minute das 1:0 für die Mannschaft von Trainer Joscha Weber. Wülfrath brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und setzte mit dem Erfolg gegen den Oberligisten eine der ersten großen Duftmarken der Vorbereitung.
Der FC Büderich hat gegen den Landesliga-Klub Viktoria Goch eine klare 0:4-Heimniederlage kassiert. Die Gäste legten einen Blitzstart hin: Luca Plum erzielte bereits in der zweiten Minute das 1:0, nur fünf Minuten später erhöhte Luca Palla auf 2:0 (7.).
Büderich konnte den frühen Rückstand nicht mehr korrigieren, stattdessen jubelten die Gäste weiter: Palla traf noch vor der Pause erneut und brachte Goch mit 3:0 in Führung (33.). In der 62. Minute machte der Angreifer seinen Dreierpack perfekt und markierte den Endstand.
Die Sportfreunde Baumberg haben sich gegen den Bezirksliga-Klub DJK Sparta Bilk mit 4:2 durchgesetzt. Der Oberligist erwischte zunächst den besseren Start und ging bereits in der achten Minute mit 1:0 in Führung. Robin Hömig erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (32.).
Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie allerdings noch einmal enger. Zissis Alexandris verkürzte für Sparta auf 1:2 (54.), ehe Hiroto Yamashita den alten Abstand wiederherstellte und Baumberg mit 3:1 in Führung brachte (62.). Till Drößert antwortete mit dem 2:3 (68.), doch zur Überraschung reichte es für die Mannschaft von Trainer Jörn Heimann nicht. Milan Burovac setzte in der 80. Minute mit dem 4:2 den Schlusspunkt für das Team von Salah El Halimi.
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