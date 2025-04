Du wirst automatisch weitergeleitet...

Beglückwünschen sich Tobias Speer (Mitte) und Co. auch am 1. Mai zu weiteren Punkten in der Kreisliga? Am Donnerstag empfangen sie den FC Wildsteig/Rottenbuch. – Foto: Andreas Kögl

WSV Unterammergau will Bilanz gegen FC Wildsteig aufbessern: „Aufwärtstrend unbedingt fortsetzen“ Erst eine Niederlage im neuen Jahr Verlinkte Inhalte Kreisliga Gruppe 1 Zu U-ammergau FC Wildsteig/Rottenbuch Der WSV Unterammergau 2025 ist nicht mehr der von 2024. Seit dem Jahreswechsel haben die Ammertaler Fußballer mächtig ihr Punktekonto aufgestockt. In die Winterpause waren sie mit 13 Zählern aus 16 Spielen gegangen. Seit dem Re-Start feierte der WSV drei Siege, holte zwei Remis und musste sich nur in Berg geschlagen geben. Entsprechend betont Coach Tobias Benning vor der Nachholpartie am 1. Mai (14 Uhr) gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch: „Wir wollen unseren Aufwärtstrend unbedingt fortsetzen.“ Doch die Gäste zählen nicht gerade zu den Lieblingsgegnern. In der Kreisliga gab es in Rottenbuch zwei Niederlagen, im Heimspiel der vergangenen Saison zumindest ein 2:2. „Also gilt es hier nachzujustieren“, betont Benning optimistisch. Das Selbstvertrauen ist das Resultat der jüngeren Auftritte. „Die beiden Remis gegen Münsing und Ohlstadt haben uns punkte technisch nicht gerade weitergebracht, aber wenn du dich gegen die Top-Teams der Liga behaupten kannst, ist das für die Psyche sehr gut“, betont Benning. WSV Unterammergau ist personell gebeutelt Die Gäste hingegen mussten zuletzt einige Nackenschläge einstecken. Zum einen den Kreuzbandriss von Roman Trainer, der in der Winterpause von Landesligist TSV Murnau zurück zu seinem Heimatverein gewechselt war. Zum anderen die beiden vergangenen Partien in Aying und gegen Geretsried II, die jeweils ohne eigenen Torerfolg mit 0:2 und 0:3 endeten. Die Mannschaft von Trainer Fabian Lindauer wartet somit seit 180 Minuten auf einen eigenen Treffer, beim FC sprechen sie gar schon vom Abstiegskampf angesichts von lediglich drei Punkten Abstand auf die Relegationsplätze. Den Abstand zum rettenden Ufer würden Benning und Co. natürlich gerne weiter verkürzen. Gelingen soll das mit einem sehr ähnlichen Kader wie zuletzt: Josef Klarwein ist privat verhindert, dafür dürfte Simon Ollert wieder zur Verfügung stehen. Anton Speer klagt noch über einen geschwollenen Fuß, doch setzt den Kämpfer so schnell nichts außer Gefecht. Für Ferdinand Brauchle kommt ein Einsatz vermutlich zu früh, ihn hat die Magen-Darm-Grippe doch arg mitgenommen.