WSV Unterammergau vergibt aus zwei Metern – nur zwei Tore in der Rückrunde

Die Murnauer jubeln, bei den Unterammergauern (rote Trikots) hängen die Köpfe nach dem Derby. – Foto: Manuel Weiter

Die großen Profiteure waren dieses Mal die Lokalrivalen vom TSV Murnau II, die das letzte Kreisliga-Derby 3:0 gewannen. Das räumte Coach Andreas Haidl auch unumwunden ein, zählte selbst zwei große Gelegenheiten beim WSV. Besonders Wagners Fehlschuss aus geschätzten zwei Metern – ein Abpraller nach einem Standard – brannte sich in sein Gedächtnis ein. „Eine 1000-Prozentige – es soll einfach nicht sein“, hadert Kollege Benning. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang Dennis Destek. Der Coach und Sportliche Leiter trainiert noch regelmäßig und bewies, was für ein guter Torwart er mit 33 Jahren und wenig Praxis ist. Sein Trainer freute sich am meisten über ein weiteres Spiel ohne Gegentor, das mittlerweile dritte unter seiner Regie. Den Auftritt seiner Mannen fand er in Ordnung, aber nicht überragend.

Für die Torkrise der Unterammergauer Fußballer gibt es längst keine rationalen Gründe mehr. Wenn selbst die versiertesten Offensivleute wie Ferdinand Brauchle und Stefan Wagner die besten Chancen auslassen, weiß auch Tobias Benning nicht mehr weiter. „Es hat keiner mehr Selbstbewusstsein beim Abschluss“, klagt der WSV-Coach. Auf ganze zwei Tore kommen seine Mannen, längst Fix-Absteiger aus der Kreisliga, in der Rückrunde. „Das sagt alles. So hast du es auch nicht verdient, eins zu gewinnen“, betont Benning.

Reserve des TSV Murnau rutscht wieder an Aying heran

Die frühe Führung durch Josef Bierling veränderte alles. Der Kapitän ist die große Konstante der Murnauer, egal wie viele Wechsel um ihn herum stattfinden. „Auf den ist immer Verlass, deswegen hat er die Binde. Er führt das gut mit Manu (Manuel Pratz, Anm. d. Red.). Das macht mir Mut für die nächsten Spiele“, lobt Haidl seine Routiniers. Mit dem Erfolg rutscht die Reserve wieder auf einen Punkt an Aying heran, hat allerdings auch eine Partie mehr absolviert. Benning pries primär Niklas Gansler, der sich seit Wochen nicht vom negativen Strudel mit hinunterziehen lässt.

„Einer der wenigen, der immer alles reinhaut.“ Seinem Team stellte er keine guten Zensuren aus: „Zu langsam, zu pomadig, immer einen Schritt zu spät.“ Gerade in Halbzeit eins. Auf der anderen Schale der Waage lagen die Chancen, weshalb Benning sagt: „Es wäre mehr drin gewesen.“

Für die Entscheidung sorgte Joker Michael Wallrapp. Ein Name, den man sich einmal notieren sollte. „War nur eine Frage der Zeit für mich“, sagt Haidl über die Ausbeute seines Doppeltorschützen. Seit einiger Zeit überzeuge der 18-Jährige bereits in der U19-Landesliga, weil er einfach ein guter Fußballer mit hervorragenden Instinkten sei.