WSV Unterammergau „killt“ sich in Aying selbst – „Schlampig und ungeduldig“

Nicht einmal einen Spieler hat Tobias Benning gefunden, der sich bei diesem Auswärtsspiel für ein Lob empfahl. „Keiner hat sich mit Ruhm bekleckert“, sagt der Coach der Unterammergauer Fußballer. Ziemlich bedient verließ er das schmucke Sportgelände in Aying. Vor allem, weil er um die Implikationen dieses Ergebnisses wusste. Die SG gehört zu der Kategorie Teams, „die du schlagen musst“, erklärt Benning. Wenn es mit dem direkten Klassenerhalt klappen soll. „Du hättest drei Punkte mitnehmen müssen“, findet der Trainer. So aber fuhren die Ammertaler mit einer 1:3-Niederlage wieder nach Hause.

Besonders ärgerlich: Gerade gegen die Ayinger hätte der WSV auch mal spielerisch auffallen können. Schon bei der Ankunft breitete sich ein erstklassig gepflegter Rasen vor ihnen aus. „Da hättest du den Ball super laufen lassen können.“ Zudem ließen die Gastgeber seinem Team jede Menge Raum zum Kombinieren. Vielleicht ja bewusst? Die Unterammergauer manövrierten sich jedenfalls selbst aus. „Es ist sich nichts ausgegangen. Wir waren schlampig und ungeduldig, haben uns selbst gekillt.“

Beim Gegner sah er zunächst eine starke Anfangsphase mit jeder Menge guter Zweikämpfe und viel Intensität – samt früher Führung. Immer wieder brachten sie ihren überragenden Mann, Jakob Lechner, in Sprintduelle. Doch spätestens nach einer Viertelstunde hatte der WSV diesen Würgegriff ausgehebelt und übernahm selbst den Part des Aggressors. Der Ausgleich fiel nach gewünschtem Muster. Der freie Raum im Zentrum ermöglichte ein Zuspiel in die Spitze. Josef Klarwein scheiterte erst noch, doch der nach eilende Ferdinand Brauchle schob ein. Das Tor beflügelte den WSV, zumal der Gegner aus Bennings Sicht bereits konditionell „angeknockt“ aussah. Doch egal wie sehr sich die Gäste mühten, ihnen wollten einfach keine guten Ballstafetten gelingen.

So veränderte das 2:1 der Ayinger nochmals den Charakter der Partie. Bitter: Nach einem Freistoß auf Höhe der Mittellinie segelte der Ball gefühlt über alle Spieler hinweg ins Tor. „Nicht das erste Mal, dass wir so eins kriegen“, klagt Benning. Erschwerend kam hinzu, dass Verteidiger Moritz Korntheuer nur kurz danach innerhalb von vier Minuten mit zwei Gelben Karten vom Platz flog (66.). „Mit einem Mann weniger ist es schwierig, noch etwas auszurichten“, weiß der Coach. Aying hingegen schnappte die zweite Luft, schlug in der letzten Minute nochmals zu, spielte die Partie ohne Aussetzer zu Ende. Nicht eine einzige Chance auf den Ausgleich sah Benning bei seinen Kickern. „Dafür waren wir zu unsauber.“ Am Ende blieb beim WSV die Enttäuschung über eine verschenkte Chance.