WSV Unterammergau kassiert nächste Kreisliga-Pleite: „Uns fehlt das Kreative“

Es geht nicht wirklich etwas vorwärts beim WSV Unterammergau. Ein schläfriger Moment im ersten Abschnitt, dazu ein nicht regelkonformes Gegentor in der Schlussphase: Fertig war die 0:2-Niederlage für die Fußballer von Tobias Benning beim FC Wildsteig/Rottenbuch. Damit gewinnt die Englische Woche – Mittwoch in Altenstadt, Sonntag gegen Peißenberg – für die Ammertaler an Brisanz.

Aktuell firmiert der WSV als Abstiegskandidat. „Wir hätten einfach nach vorne mehr machen müssen“, benannte Coach Benning das Kernproblem. Mehr als ein kurzes Aufflackern in der Viertelstunde vor der Pause, mit einem gefährlichen Kopfball von Ferdinand Brauchle sowie einem gekonnten Versuch aus 20 Metern von David Bender, kam dabei nicht herum. Zu diesem Zeitpunkt stand es schon 0:1. Durch einen Treffer von Fabian Maier, der nach Ablage von Tobias Trainer traf, nachdem der an Marco Diroma nicht entscheidend vorbeigekommen war. Davor schon parierte der Schlussmann per Fuß gegen Tizian Henn und den Distanzschuss von Adrian Niggl. „Beim Tor haben wir einmal nicht aufgepasst“, räumte Benning ein. Danach ist man aber „ebenbürtig“ gewesen.

Vorgenommen hatten sich die Unterammergauer zur Pause einiges, umsetzbar war nur ein Bruchteil. „Wenn du vorne keine richtigen Chancen kreierst, hast du halt auch keine Entlastung.“ Weil zudem die Gastgeber nach mehr als mäßigem Start in die Saison erpicht auf Fehlervermeidung waren, litt das Spielniveau zusehends. Risikoreiche Offensivaktionen suchte man vergeblich. Körperlich hielt der WSV gut dagegen. Aber die Spielweise ohne Gestalter Robin Reiter, der unter den Zuschauern weilte, entpuppte sich irgendwann als aufreibend. „Die Kräfte schwinden und dann kommt so etwas dabei raus.“ Damit meinte Benning den misslungenen Befreiungsschlag von Stefan Wagner, der ihm mit viel Effet vom Schlappen und genau in den Lauf von Josef Noder rutschte. Wagner klammerte den 38-Jährigen, flog folgerichtig vom Platz.