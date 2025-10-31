WSV Unterammergau hofft auf Fußballwunder – Personalnot gegen Habach

Unterammergau – Die Bilanz der Hinrunde ist gleichermaßen bescheiden wie alarmierend. Fünf mickrige Zähler erspielte sich der WSV Unterammergau in den zurückliegenden 13 Partien in der Kreisliga. Aktuell steht der letzte Tabellenplatz zu Buche. Ein klarer Wink in Richtung Kreisklasse. Komplett aussichtslos ist das Unterfangen Ligaverbleib dann aber auch wieder nicht.

Denn die unmittelbaren Konkurrenten punkteten bislang nur unwesentlich besser. Sechs Zähler Rückstand lassen sich aufholen. Dazu braucht es aber auch mal einen außergewöhnlichen Auftritt. Wie etwa einen Überraschungssieg bei einem der Bewerber um die vorderen Plätze. Der ASV Habach wäre so ein Kandidat. Ambitioniert und personell erneuert nach dem Abstieg aus der Bezirksliga, gleichwohl nicht unangreifbar, wie bislang vier Saisonniederlagen dokumentieren. Am Samstag sind die Ammertaler der Gast des ASV (14 Uhr).

Tobias Benning geht gewohnt pragmatisch mit der Situation um. „Wir wissen alle, woran es liegt.“ Abgänge, Verletzte, Lücken im Kader. Dass diese Runde nicht einfach für die Ammertaler werden würde, war allen Beteiligten von Anfang an klar. Ganz so drastisch wollte man es unterhalb der Kappel freilich nicht haben. Aber auch damit muss man umgehen können. Ebenso mit der Tatsache, dass im Nachbarort der Passionsspiele Allerheiligen als Feiertag eine ungleich höhere Bedeutung hat als manch andernorts.

Unterammergau tritt mit dezimierten Kader an

So mussten Simon Stumpfecker und Stefan Wagner ihre Prioritäten wider den Fußball gewichten. Zwei weitere Spieler hatten sich am Donnerstag noch nicht abschließend entschieden. Auch Ferdinand Brauchle fehlt mit seinem instabilen Knie weiterhin. Sollte in den kommenden Tagen keine Besserung eintreten, muss die Ursache bei Brauchle über die Pause hinweg in aller Tiefe abgeklärt werden.

„Wir wissen alle, woran es liegt.“

Tobias Benning

Verrückt lässt sich von dieser Ausgangslage in Unterammergau längst keiner mehr machen. Benning fasst den Herbstepilog mit den Partien gegen Habach und Peiting gewohnt realistisch zusammen. Man könne „in beiden Spielen nur etwas gewinnen“. Weil den Ammertalern in der aktuellen Lage keiner so recht etwas zutraut. Das kann jedoch auch eine Chance sein. Der Coach betont, dass Habach in den vergangenen Wochen gezeigt hätte, dass „auch untere Mannschaften“ gegen sie gewinnen können.