WSV und BVB verlieren zum Auftakt, 1. FC Bocholt wird Tabellenführer

Gladbachs Serie reißt, Torjäger des VfL Bochum schlägt zu

Der 1. FC Bocholt gilt als Mitfavorit auf den Aufstieg in die 3. Liga. 2023/24 wurde der FCB Vizemeister - er weiß also, wie es nach oben geht und beispielsweise im Testspiel gegen den FC Schalke 04 wurde deutlich, wozu der FCB in der Lage ist (knappes 2:3). Nach einem schwierigen Saisonstart vor einem Jahr soll es gegen die U21 des 1. FC Köln besser laufen. Die Kölner liegen Bocholt, zudem war die Vorbereitung der jungen Geißböcke wechselhaft - Tipp: Mit einem 4:0-Heimsieg stürmt Bocholt an die Spitze der Regionalliga West.