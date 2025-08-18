WSV: Tribünen-Talk, zwei weitere Rückkehrer und drei Aufgaben

„So ein Spiel von der Tribüne aus verfolgen zu müssen ist viel schlimmer als vom Rand. Natürlich wäre ich gerne direkt am Feld dabei gewesen, das war für mich schon ein besonderes Spiel. Ich habe in der Roten Erde mehr als 100 Partien bestritten und in Dortmund meine Profikarriere begonnen“, blickte der 37-Jährige zurück. Um dann mit dem ihm eigenen Humor nachzuschieben: „Auf der Tribüne war es aber auch nicht schlecht. Ich habe viele Leute getroffen …“

Guter Laune war Tyrala jedoch vor allem deshalb, weil sein Team eine kämpferisch starke Leistung abgeliefert hatte und sich mit einem 2:2-Unentschieden nach zweimaligem Rückstand belohnte: „Die Jungs haben alles gegeben“ – und damit das umgesetzt, was die Verantwortlichen als Hauptforderung für diese Saison formuliert haben. Geholfen hat dabei auch die Entscheidung der Fanszene, diesmal von der ersten Minute an zu unterstützen und nicht aus Protest gegen Behördenentscheidungen erst ab der 13. Minute. "Auf einem guten Weg"