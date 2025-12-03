WSV: Transfers, Rückkehrer und Testspiel-Gegner

Manno: „Kadi Atmaca beispielsweise. Bei Semir Saric und Muhamed Bejdic sieht es ebenfalls gut aus. Auch bei Alwin Weber, der sich im Aufbautraining befindet. Vincent Schaub ist dann wieder dabei. Und Chesron Oostwood wird von einer richtigen Vorbereitung profitieren.“

Schon in der vergangenen Saison gab es viele Verletzungen. Ist das einfach Pech, oder hat es andere Gründe?

Manno: „Die allermeisten Verletzungen sind durch Fremdeinwirkungen entstanden. In der Tat haben wir damit zuletzt sehr viel Pech. Wir analysieren das natürlich immer, haben aber keine anderen Ursachen gefunden.“

Haben sich schon Spieler gemeldet, die in der Winterpause den Verein verlassen wollen?

Manno: „Bis jetzt war noch keiner bei mir. Der jetzige Stand ist, dass wir auf dem Transfermarkt nichts machen werden. Wir haben kein Geld. Aber wir sind, wenn die Verletzten zurückkommen, stark genug, um den Klassenerhalt zu schaffen. Nur wenn jemand unbedingt gehen will, überlegen wir vielleicht, sonst nicht.“

Am 3. Januar geht es in die Uni-Halle zur Stadtmeisterschaft. Mit welchen Ambitionen und Spielern?

Manno: „Wir nehmen das auf jeden Fall sehr ernst und versuchen zu gewinnen. Die Bedeutung des Turniers in Wuppertal ist nicht gering. Wir werden eine starke Truppe aufbieten mit Akteuren, die gerne in der Halle antreten und gesund sind.“