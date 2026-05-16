WSV-Trainer Wunderlich: "Tut mir leid für den gesamten Verein“

Damit meinte Wunderlich vor allem die Personalfragen. Zunächst einmal muss geklärt werden, ob Stephan Küsters in der kommenden Saison als Sportlicher Leiter fungiert. Nach Rundschau-Informationen könnte eine Entscheidung dazu Anfang der Woche fallen. Momentan deutet, ebenfalls nach Rundschau-Informationen, vieles darauf hin, dass der 54-Jährige dem WSV die Zusage gibt und den Neuaufbau einleitet.

Anschließend soll geklärt werden, ob Mike Wunderlich Chefcoach bleibt oder ein anderer Kandidat verpflichtet wird. Dass es erneut zu einem Umbruch kommt, steht fest. Wie der aussehen wird, ist letztlich eine Frage des Etats. Die vorläufige Summe wollen Vorstand bzw. Verwaltungsrat in Kürze bekanntgeben.

Mannschaft und Trainerteam stellten sich unterdessen nach der Partie den Ultras – und wurden dort wenig freundlich empfangen inklusive eines entsprechenden Spruchbandes. Bis auf die verbalen Attacken kam es aber zu keinen Auseinandersetzungen.

Rödinghausen hat sich am letzten Spieltag gerettet, Wiedenbrück behauptete durch das 2:0 gegen Dortmund U23 Rang 16 – und hofft nun statt des WSV auf den Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Liga. Für die Rot-Blauen heißen die Gegner stattdessen in der kommenden Saison unter anderem SC St. Tönis, BW Dingen und TSV Meerbusch.