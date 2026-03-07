WSV-Trainer Wunderlich: „Die Situation ist extrem schwer“

Thomas Bertels (Trainer SC Paderborn U21): „Wir sind natürlich überglücklich, dass wir hier einen Auswärtssieg landen konnten, der den Abstand nach unten natürlich vergrößert. Bis auf die ersten zehn Minuten, wo wir ein, zwei Standardsituationen zugelassen haben, war es über 90 Minuten ein verdienter Sieg. Wir hatten eine sehr junge Mannschaft, es waren heute viele U19-Spieler im Kader und auf dem Platz. Ich muss ihnen ein großes Kompliment machen, wie sie es angenommen haben.

Wir haben einfachen Fußball gespielt, schnörkellos. Ich habe mir natürlich angeschaut, wie Wuppertal gegen Dortmund und Köln hier vier Punkte geholt hat. Das wollten wir vermeiden. Trotzdem alles Gute, Mike!“

Mike Wunderlich (Trainer Wuppertaler SV): „Glückwunsch an den Gegner. Ich habe es ähnlich gesehen. Wir sind in den ersten 10, 15 Minuten ordentlich in die Partie reingekommen, ohne zwingend zu werden. Danach fällt das 0:1. Wir verlieren in der eigenen Vorwärtsbewegung den Ball. Danach verteidigen wir Standardsituationen nicht gut. Ich bleibe dabei: Wenn wir weiter solche Tore kriegen und keine Stabilität, dann wird es sehr, sehr schwer.