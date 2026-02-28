WSV-Trainer Wunderlich: „Der zweite desaströse Auftritt“

Wir mussten leiden, aushalten, haben aber gekämpft. Die Jungs beißen, geben Gas im Training, es ist ein hochverdienter Sieg. Es geht um die Grundtugenden. Alles Gute für Mike, wir sind Freunde, hoffentlich können wir uns nächste Saison wiedersehen.“

Gaetano Manno (Sportliche Leiter Wuppertaler SV): „Wenn du nach drei Minuten direkt ein Tor kassierst – auch wenn es unglücklich war -, spielt das einem nicht in die Karten. Danach fehlte jegliche Körpersprache. Das war fast wie in Schalke. Es ist einfach nicht verständlich nach so einem tollen Sieg wie gegen Köln. Das müssen wir dringend analysieren. So kann man sich jedenfalls nicht präsentieren.

Wir haben die ganze Woche drauf hingearbeitet, um erfolgreich zu sein. In Wiedenbrück, das die Tugenden gelebt hat, musst du die ersten 10 bis 15 Minuten überstehen. In der zweiten Halbzeit war es mit Fritz Kleiner und Noah Heim vorne etwas besser, aber insgesamt wird es mit einer solchen Leistung sehr, sehr schwer. Ich kann mich nur entschuldigen bei den Fans, die mitgereist sind und uns hervorragend unterstützt haben.“