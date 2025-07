WSV-Trainer Tyrala: „Werden dann alles reinschmeißen“

Sebastian Tyrala (Trainer des Wuppertaler SV): „Klar will man immer gewinnen, aber letztlich kommt es auch heute nicht aufs Ergebnis an. Wir müssen bei den Gegentreffern besser verteidigen, aber das Resultat ist nicht so wichtig. Wichtiger sind die Erkenntnisse: Wir hatten 60 Minuten gute Chancen. Natürlich waren in unserem Spiel einige Ups and Downs, doch das wird in der gesamten Saison so sein.