WSV-Trainer Tyrala: „Weiteren Schritt nach vorne gemacht“

Man hat gesehen, dass die Jungs in den letzten Minuten auf dem Zahnfleisch gingen, aber der Wille war da. Nun können wir uns erholen und fahren am Mittwoch nach Paderborn. Danke an den Verein, der uns ein Tageshotel ermöglicht, damit wir uns gut vorbereiten können. Toshi ist dann wieder dabei, Dominic Duncan führen wir Schritt für Schritt heran, hoffentlich stößt Jeff Fehr auch in Kürze wieder dazu. Dann haben wir mehr Möglichkeiten.