WSV-Trainer Tyrala: „Viel in Schutt und Asche gelegt“

Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir wieder in die Spur kommen und wir bis zur Winterpause noch Punkte holen, damit wir im Winter in Ruhe arbeiten können. Ich gehe davon aus, dass die Mannschaft am kommenden Samstag den Fans gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf zeigen will und wird, dass es heute ein Fehler war.

Dass unsere Fans ihren Unmut zeigen, kann ich grundsätzlich verstehen. So wie heute habe ich sie aber schon lange nicht erlebt. Inhaltlich kann ich dazu aber zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen.“