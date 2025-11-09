WSV-Trainer Tyrala: „Verdient einen Punkt geholt“

Gaetano Manno (Sportlicher Leiter des Wuppertaler SV): „Es war kämpferisch eine Topleistung, auch wenn wir nicht viel den Ball hatten. Am Ende wären sogar noch der Lucky Punch und ein Sieg drin gewesen. Wir nehmen den Punkt mit, er war hart erarbeitet.

Es war wichtig, vor dem sehr wichtigen Pokalspiel in Büderich ein Erfolgserlebnis zu haben. Man darf ja nicht vergessen, wer heute alles gefehlt hat. Die disziplinarische Maßnahme bei Ronay Arabaci galt nur für dieses Spiel, ab Dienstag ist er wieder voll dabei.“