WSV-Trainer Tyrala: „Schon einmal enger erlebt“

Sebastian Tyrala (Trainer Wuppertaler SV): „Die erste Halbzeit hat mir ein bisschen besser gefallen. In der zweiten haben wir sehr viele Chancen liegen lassen. Trotzdem haben wir am Ende das Ergebnis ordentlich hochgeschraubt. Am Ende ist es ein Sieg, wir sind eine Runde weiter. Das haben wir schon einmal enger erlebt.

Ich hoffe, dass mit Kilian Bielitza alles o.k. ist. Er wollte unbedingt weiterspielen. Ich habe gesagt, er muss das nicht, dann wären wir halt einer weniger gewesen. Jeder zuckt im Moment zusammen, wenn jemand am Boden liegt, damit nicht noch was dazukommt.

Alwin Weber war keine Option, er hat noch Knieprobleme. Ich weiß gar nicht, warum er auf dem Spielbericht stand. Das dauert noch. Mit Kadi Atmaca wird es für Sonntag eng, vielleicht ist es noch zu früh. Wir werden nichts riskieren und werden sehen, ob es bis zum Wochenende reicht. Wir haben auch danach sehr wichtige Spiele, die unsere Kragenweite sind. Wenn es der 34. Spieltag wäre, würden wir vielleicht überlegen. Wir gucken, wie die Woche verläuft.

In Dortmund treffen wir sicher auf eine der fußballerisch individuell besten Mannschaften. Ich habe sie dreimal gesehen. Auch wenn die Ergebnisse nicht so für sich sprechen, ist es trotzdem unfassbar, was die da aufs Parkett schicken. Es ist eine junge Truppe, die auch Lücken lässt. Aber es wird wahrscheinlich die bis jetzt härteste Aufgabe.“

Kilian Bielitza (Kapitän in der zweiten Halbzeit): „Es war nur der erste Schockmoment, wo ich gemerkt habe, es ist verdreht und ich habe ein Schlag drauf bekommen. Ich spüre es noch leicht. Es wird schon wieder. Wir haben probiert, viele Abläufe reinzukriegen, flach zu spielen. Das war in der zweiten Halbzeit etwas schwer, weil sie tief standen. Über die Chancenverwertung kann man streiten. Wir hätten ein, zwei Tore mehr machen müssen.“