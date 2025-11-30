WSV-Trainer Tyrala: „Mit uns hart ins Gericht gehen“

Sebastian Tyrala (Trainer Wuppertaler SV): „Von mir heute gar nicht so viel. Wir nehmen diesen Punkt gerne mit. Wir müssen uns aber hinterfragen, wie der Ausgleich passiert, wenn wir die Tore so herschenken. Unser Elfer war wohl keiner, dafür bekommen wir einen klaren in der zweiten Hälfte nicht. So geht nicht Abstiegskampf. Wir müssen mit uns hart ins Gericht gehen. Aldin hat einen Tritt auf die Hand bekommen, da soll wohl ein Loch drin sein. Wir hoffen, dass er kommende Woche wieder dabei ist.“

Björn Mehnert (Trainer Bonner SC): „Sebastian hat vieles richtig gesagt. Für meinen Geschmack gab es zu viele gelbe Karten, auch der Elfer war keiner. Die Jungs haben sich gewehrt und haben sich reingefightet. In der zweiten Halbzeit hatten wir 10:1 Torschüsse, aber der WSV hat sich in alles reingeworfen. Am Ende hat Wuppertal sich dagegengestemmt und wir nehmen den Punkt gerne mit. Hoffentlich können wir am letzten Spieltag gemeinsam den Klassenerhalt feiern. Alles Gute an Aldin Dervisevic.“

Gaetano Manno (Sportlicher Leiter Wuppertaler SV): „Wie nehmen den Punkt mit. Wir haben das Spiel durch den Patzer nach der Pause und die gelb-rote Karte aus der Hand gegeben. Das war beides dumm. Damit versauen wir uns den engagierten Auftritt. Der Elfer für uns war wohl fraglich, aber wir hätten einen weiteren bekommen müssen. Wer weiß, wie es dann läuft.