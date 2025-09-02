WSV-Trainer Tyrala: „Leider in die falsche Richtung“

Jeff-Denis Fehr hatte schon vergangene Woche leichte Probleme. Vielleicht können wir ihn am 10. September im Pokal bei SW Essen einsetzen. Amin Bouzraa nicht von Beginn an zu bringen war eine taktische Entscheidung. Wir wollten in der zweiten Halbzeit noch einmal mit Tempo nachschieben und das Spiel gewinnen.“

Gaetano Manno (Sportlicher Leiter des Wuppertaler SV): „Es ist enttäuschend. Wir haben hohen Aufwand betrieben und bekommen das 2:3 rein, als wir selber auf die Führung drängen. Wir hatten viele Aktionen im 16er, kriegen aber Flanke nicht hin. In den sechs Saisonspielen haben wir uns vier Gegentreffer selber zuzuschreiben. Diese individuellen Fehler müssen wir abstellen.

Obwohl weiter wichtige Spieler fehlen, sind wir absolut konkurrenzfähig. Die Mannschaft lebt. Es ist ein junges Team. Es war von vornherein klar, dass Fehler passieren. Allerdings ist es bislang extrem. Trotzdem sieht man an der Reaktion der Fans, dass der Einsatz honoriert wird. Wir haben das Vertrauen und können Spiele gewinnen. Auch nach dem Genickbruch zum 2:3 hat sich die Mannschaft nicht aufgegeben. Das 3:3 war möglich und wäre verdient gewesen.