WSV-Trainer Tyrala: „Kann man auch mal sauer sein“

Gaetano Manno (Sportlicher Leiter des Wuppertaler SV): „Wir haben meiner Meinung nach Punkte liegen lassen, auch wenn Gladbach natürlich eine gute Mannschaft hat. Insgesamt war mehr möglich. Das 1:1 direkt nach der Pause war ein Tiefschlag. Wenn du die Führung länger hältst, steigen natürlich die Chancen, etwas mitzunehmen.

Mir fehlte heute etwas der letzte Biss wie in Lotte und Bocholt, das Tor unbedingt zu verteidigen. Vor dem Ausgleich gab es mehrere Möglichkeiten, die Situation zu klären. Und beim 2:1 kommt Gladbach viel zu frei zum Kopfball. Das müssen wir aufarbeiten. So verliert man dann eben, die Borussia steht ja nicht umsonst in der Tabelle oben.

Ich habe schon vor zwei Wochen gesagt, dass wir weiter konzentriert bleiben müssen, weil wir schwierige Spiele vor uns haben. Gleichzeitig beginnt jetzt auch der Bonner SC zu punkten. Durch vier nicht verlorene Spiele hat man nichts erreicht. Ich gehe von vier Absteigern aus.