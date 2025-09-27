WSV-Trainer Tyrala: „Ich bin stolz“

Sebastian Tyrala (Trainer Wuppertaler SV): „Am Ende konnte ich kaum mehr hinschauen, das hat Nerven gekostet. In den ersten 10, 15 Minuten haben wir etwas gebraucht und hatten in ein, zwei, drei Situationen Glück. Dann hatten wir gute Kontermöglichkeiten. In der Halbzeit haben wir dann einen Wechsel vorgenommen. In der zweiten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht, hatten dann bessere Situationen.

Am Ende war es meiner Meinung ein verdienter Sieg, weil wir auch einiges liegengelassen haben. Ich bin stolz, gerade nach dem letzten Auswärtsspiel. Heute können wir feiern, aber nächste Woche in Bocholt ist das nächste schwierige Spiel. Ich wünsche Lotte alles Gute.“

Fabian Lübbers (Trainer Sportfreunde Lotte): „Glückwunsch, Basti. Von uns waren es maximal zehn gute Minuten. Wir hatten zu wenig Laufbereitschaft und Einsatz. Das geht nicht. Jeder Einzelne muss sich hinterfragen. Von vorne bis hinten – da kann man keinen Einzigen herausheben. Wir müssen weiter Gas geben. Es geht nur über Kampf und Einsatz, und das hat bei unserer Mannschaft heute komplett gefehlt. Dementsprechend hat Wuppertal heute verdient gewonnen.“

Gaetano Manno (Sportlicher Leiter Wuppertaler SV): „Wir haben die ersten 10, 15 Minuten gebraucht, aber die Jungs haben sind dagegengestemmt. Man hat danach schon Umschaltmomente gesehen, die wir aber nicht so gut ausgespielt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir kaum etwas zugelassen. Der Gegentreffer war unglücklich, weil abgefälscht. Die Mannschaft hat es sich extrem verdient.

Wir hatten zwei schwere Auswärtsspiele vor der Brust und wollen jetzt auch in Bocholt bestehen. Sie sind vom Etat her mit top und wollen aufsteigen. Wir genießen jetzt das Wochenende, weil wir die Abstiegszone verlassen haben und die Konkurrenz verloren hat. Danke an die Fans für die starke Unterstützung!