WSV-Trainer Tyrala: „Haben noch einmal viel ausprobiert“

Heute haben wir die Spielanteile schon ein bisschen gedreht und nicht zur Halbzeit komplett gewechselt, sondern erst Mitte der zweiten Halbzeit. Die Jungs sollten bewusst in Richtung 90 Minuten gehen. Am Freitag in Sprockhövel werden dann die, die heute kürzer auf dem Platz sein, länger spielen.