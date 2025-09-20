WSV-Trainer Tyrala: „Haben eine gute Reaktion gezeigt“

Thorsten Nehrbauer (Trainer der Sportfreunde Siegen): „Ich bin enttäuscht, weil wir wussten, was auf uns zukommt. Wir waren lange Zeit dominant bis zur 75. Minute, waren aber oft nicht zwingend. Danach waren wir zu inaktiv, und dann machen wir den Fehler bei dem Tor. Das Foul an Fehr war ein Elfmeter, aber beim Gegentor wird Kammerbauer gefoult. Wir haben am Ende zwei Punkte zu wenig, weil wir am Ende zu wenig aktiv waren. Der Punkt gibt uns Luft nach oben.“

Sebastian Tyrala (Trainer des Wuppertaler SV): „Ich sehe vieles ähnlich. Auch ich sehe den Elfmeter genauso, am Ende muss er, wenn er pfeift, Elfmeter geben. Wir sind glücklich über den späten Ausgleich. Jeremy Celal Aydogan war schon nach 20 Minuten kaputt.

Wir nehmen den Punkt von der Moral mit. Wir haben bis auf einen individuellen Fehler fast nichts zugelassen. Wir sehen, dass die Qualität so langsam zurückkommt. Wir haben heute eine gute Reaktion nach Mittwoch gezeigt und freuen uns aufs Rückspiel.“