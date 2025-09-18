WSV-Trainer Tyrala: „Geht auf meine Kappe“

Paderborn musste wenig investieren, um in der ersten Halbzeit fünf Tore zu schießen. Das ist schon Wahnsinn. Das muss jetzt raus, wir haben keine Woche Zeit. Am Samstag geht es weiter.“

Gaetano Manno (Sportlicher Leiter des Wuppertaler SV): „Wenn man 1:6 verliert, dann ist eigentlich alles gesagt. Wenn man die ersten 20 Minuten mit drei Gegentoren sieht – mit so einer Körpersprache kann man ein Spiel nicht angehen. Dann hat man keine Chance. Die ganzen Jungprofis haben den Ball laufen lassen.

Nach dem 1:3 sind wir noch einmal reingekommen mit dem Kopfball und auch dem Schuss, dann kommt der Elfmeter. Es war einer, auch wenn er in der Situation etwas kleinlich war. Danach war das Spiel gegessen.