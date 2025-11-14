WSV-Trainer Tyrala: „Es ist ein Friss-oder-stirb-Spiel“

Allerdings unter nicht einfachen finanziellen Voraussetzungen. Steht nicht zu befürchten, dass viele Spieler den WSV verständlicherweise als Sprungbrett sehen?

Tyrala: „Ich bin optimistisch, dass ein Kern bleiben wird. Gaetano (Manno, Sportlicher Leiter des WSV, Anm. der Red.) hat da schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Dass die Regionalliga ein Sprungbrett sein kann, ist ja nicht nur bei uns so. Das ist nachvollziehbar. Aber man kann sich auch zwei, drei Saisons lang weiterentwickeln.“

Haben Sie da ein Beispiel vor Augen?