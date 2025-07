WSV-Trainer Tyrala: „Das ist sehr schade“

Sebastian Tyrala (Trainer des Wuppertaler SV): „Am Ende sind es Erkenntnisse, die in einem Testspiel wichtig sind. Wir wollten noch einmal auf einigen Positionen schauen, zum Teil sind es Fifty-fifty-Entscheidungen. Stammformation ist ein großes Wort, aber am Samstag gegen Rhynern werden wahrscheinlich auf acht bis neun Positionen die Jungs auflaufen, die dann auch gegen Fortuna Köln starten. Am Samstag steht dann auch der neue Kapitän fest und trägt die Binde, wenn er fit ist. Dass wir die Generalprobe nicht im Stadion austragen können, ist sehr schade. Wir hatten in der Vorbereitung insgesamt drei Partien, bei denen uns Hindernisse in den Weg gelegt wurden.“