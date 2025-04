WSV-Trainer Sebastian Tyrala: „Wichtige Punkte geholt“

Gaetano Manno (Sportlicher Leiter Wuppertaler SV): „Es war schwierige Woche mit vielen Nachrichten. Irgendwie passte der Elfer zum Spiel. Da bekommt man dann schon kurz ein schlechtes Gefühl. Aber da muss man positiv bleiben und die Ruhe bewahren. Die erste Halbzeit war zu langsam und zu fehlerhaft. Am Ende haben wir es über die Standards gemacht. Es ging einzig und allein um die drei Punkte, und die haben wir.

Ich möchte mich ganz herzlich bei den Fans bedanken, die uns stark unterstützt haben, auch nach dem 0:1. Nun freuen wir uns auf das Spiel am Freitagabend in Köln. Da wollen wir so auftreten wie gegen Rödinghausen und in Bocholt.“