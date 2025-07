WSV-Teamfoto diesmal vor der Haupttribüne

Am Freitag bestreitet der WSV derweil sein drittletztes Testspiel. Anstoß der Partie beim Oberligisten TSG Sprockhövel ist um 19 Uhr. Ins Stadion am Zoo kehrt der WSV am 19. Juli zurück. An der Hubertusallee steigt ab 14 Uhr die Generalprobe gegen Westfalia Rhynern. Zwischendurch steht am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) noch eine Vorbereitungspartie beim Oberligisten SV Schermbeck.

Unterdessen soll in Kürze der Vorverkauf für das Saison-Eröffnungsspiel gegen Fortuna Köln beginnen, das am 25. Juli um 19 Uhr im Stadion am Zoo angepfiffen wird. Der WSV hofft trotz der Sommerferien auf bis zu 4.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.