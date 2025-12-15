WSV-Sportvorstand Richter: „Die richtigen Schlüsse ziehen“

„Die vergangenen Wochen waren für alle enttäuschend, das steht außer Frage. „Wichtig ist aber, nun die richtigen Schlüsse zu ziehen“, betont Sportvorstand Richter. Der „Prozess der Analyse“, bei der man „tief ins Detail“ gehe, laufe noch, zudem seien es „interne Gespräche“.

Klar sei, dass es nicht nur einen entscheidenden Faktor gebe, sondern mehrere. „Natürlich trägt es nicht zum Erfolg bei, wenn die Liste der Verletzten sehr lang ist“, weiß Richter. Das sei aber nicht alles. In den Gesprächen gehe es beispielsweise auch um die Gründe für die Verletzungen, Spielinhalte oder auch die hohe Zahl der Gegentore.

Keine Veränderungen geplant

Die Kritik der „Ultras“ am Sportlichen Leiter Gaetano Manno „nehmen die Gremien wahr und registrieren sie“, man könne sie aber nicht beeinflussen. Thomas Richter: „Deshalb konzentrieren wir uns auf das, was wir intern ändern können. Fest steht, dass wir anders auftreten müssen. Dass die Mannschaft dazu in der Lage ist, hat sie gezeigt.“

Personelle Veränderungen seien nur dann geplant, „wenn es auch wirklich sinnvoll ist“. Selbstverständlich habe man mit Blick auf die sportlich Verantwortlichen auch darüber gesprochen, „was wir hätten besser machen können“. Ziel aller Unterredungen müsse sein, „gestärkt und konstruktiv ins neue Jahr zu starten“. Die Mannschaft habe bis einschließlich Neujahr frei „und soll den Kopf frei bekommen“.