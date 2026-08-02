WSV-Sportchef Strufe: „Das war ein klarer Rückschritt“

Der Wuppertaler SV enttäuscht bei der Generalprobe. – Foto: Jochen Classen

Mit der Partie gegen Arminia Bielefelds U21 hat der Oberligist Wuppertaler SV die Vorbereitung abgeschlossen – und das mit einer klaren 0:4-Niederlage. Die Stimmen nach der Partie im Stadion am Zoo.

Trainer Tim Schneider mochte den Auftritt nicht schönreden. „Das war schon sehr enttäuschend. Natürlich haben wir uns bewusst einen starken Gegner ausgesucht mit Spielern, die alle unter Profibedingungen trainieren und Ambitionen haben. Trotzdem haben wir nicht gezeigt, was wir sehen sollten.“ Man werde, so der 44-Jährige, über die „Art und Weise“ sprechen – „über das, was gut war, und das, was nicht so gut war“. Und was war schlecht? „Darüber möchte ich nicht reden, um Schonnebeck (der Pokalgegner am 9. August, Anm. der Red.) nicht in die Karten zu spielen.“ Und was war gut? „Nicht viel ...“

Auch Sportvorstand Lennart Strufe verließ das Stadion am Zoo nicht gut gelaunt und mit klaren Worten: „Es war enttäuschend, wie wir aufgetreten sind. Wir wollten einen weiteren Entwicklungsschritt machen, aber das war ein klarer Rückschritt.“ Dabei gelte es allerdings zu beachten, „dass wir eine junge Truppe haben“ und „dass eine Entwicklung nicht immer linear nach oben verläuft, sondern es auch Einbrüche gibt“.