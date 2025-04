WSV-Sportchef Manno: „Der Sieg war ein Meilenstein“

Sebastian Tyrala (Trainer Wuppertaler SV): „Danke für die Glückwünsche. Wir haben gegen eine richtig gute Mannschaft gespielt und haben es taktisch sehr gut gemacht. Danke an meine Mannschaft. Ich bin sehr dankbar auch für die Fans. Das war absolut super, was da nach dem 2:1 los war. Es ist noch nichts geschafft. Nächste Woche (in Uerdingen, Anm. der Red.) wird es brennen, wir wollen da den Sack zumachen. Ein schönes Wochenende und schöne Ostertage!“