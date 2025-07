WSV-Sportchef Manno: „Da fehlte Fingerspitzengefühl“

Gut präsentieren und nicht zu hoch verlieren – das war das Ziel des Regionalligisten Wuppertaler SV gegen den Zweitligisten VfL Bochum. Das gelang nicht ganz. Die Stimmen aus dem Stadion am Zoo, in dem keine offizielle Pressekonferenz stattfand.

Sebastian Tyrala (Trainer des Wuppertaler SV): „Man hat natürlich gesehen, dass Bochum fußballerisch zwei Klassen besser ist. Ich bin aber nicht unzufrieden, auch wenn man natürlich zu Hause nicht 0:5 verlieren will. Es war für uns eine lange Woche mit dem Spiel gestern gegen Kassel und der Rückfahrt heute Morgen.

Wir nehmen das Gute mit. Nach der roten Karte hatte ich kurz Bedenken, aber die Jungs haben alles gegeben. Nach dem Sieg gestern gegen einen Regionalliga-Gegner auf Augenhöhe (2:1 gegen Hessen Kassel, Anm. der Red.) haben wir nicht alles hochgehängt, heute gegen einen übermächtigen Zweitligisten werden wir nicht alles negativ sehen. Morgen hat die Mannschaft frei, dann geht es weiter mit dem Spiel am Mittwoch in Ennepetal.“

Wir wollten das Spiel als Saisoneröffnung gerne haben, obwohl es eigentlich nicht in den Plan gepasst hat. Vielen Dank an den VfL Bochum, der das möglich gemacht hat, und an alle, die gekommen sind. Ob der Schiri die rote Karte geben muss, weiß ich nicht, es war eine 50:50-Aktion. Sogar die Bochumer haben gesagt, er solle die Karte zurücknehmen. Meiner Meinung nach fehlte da Fingerspitzengefühl. Es war ein Freundschaftsspiel. Vielleicht wollte er sich profilieren. Ich hoffe, dass Aldin Dervisevic eine Woche bekommt und dann wieder dabei ist.

Ich gehe davon aus, dass am Montag der Spielplan erscheint. Wir haben uns ja für das Eröffnungsspiel beworben. Ich bin da guter Dinge. Jedenfalls würden wir die Organisation zeitlich hinkriegen.“