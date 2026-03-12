WSV-Sportchef Gaetano Manno lässt sein Amt vorerst ruhen

Gaetano Manno lässt sein Amt als Sportlicher Leiter vorerst ruhen. – Foto: Jochen Classen

Gaetano Manno ist bei den Fans des Wuppertaler SV umstritten. Viele Anhänger sehen im Sportlichen Leiter des Regionalligisten das Hauptproblem der aktuellen sportlichen Talfahrt. Dem WSV droht der Abstieg in die Oberliga Niederrhein, zudem sollen finanzielle Probleme die Gesamtsituation erschweren. Manno und der Vorstand haben sich nun in einer gemeinsamen Erklärung für einen ungewöhnlichen Schritt entschieden.

Omnipräsent war Manno in den vergangenen Wochen und Monaten im Stadion am Zoo. Der Sportchef hat sich - anders als bei vielen anderen Vereinen - regelmäßig zu Wort gemeldet. Nun dürfte es deutlich ruhiger um den 43-Jährigen werden. Manno und der WSV-Vorstand haben sich vor dem wichtigen Auswärtsspiel am Freitagabend bei den Sportfreunden Siegen darauf verständigt, "die Aufgabenverteilung im sportlichen Bereich bis zum Ende der laufenden Saison vorübergehend neu zu ordnen." Wie das ablaufen soll ist in einer Pressemitteilung ausführlich erläutert worden.

Manno will sich bis zum Ende der Spielzeit aus seiner Funktion als Sportchef zurückziehen und den Post ruhen lassen, "um so zur größtmöglichen Konzentration auf die sportlichen Ziele der Mannschaft beizutragen". Dazu erklärt Manno: Der Wuppertaler SV steht für mich immer an erster Stelle. Wenn meine Person aktuell dazu beiträgt, dass Unruhe rund um die Mannschaft entsteht, dann ist es für mich selbstverständlich, alles dafür zu tun, dass sich Spieler und Trainerteam voll auf die kommenden Spiele konzentrieren können. Deshalb habe ich dem Vorstand vorgeschlagen, meine Funktion als Sportdirektor bis zum Saisonende ruhen zu lassen und mich in dieser Phase im Hintergrund für den Verein einzubringen.“