WSV-Sportchef Gaetano Manno lässt sein Amt vorerst ruhen

Gaetano Manno ist bei den Fans des Wuppertaler SV umstritten. Viele Anhänger sehen im Sportlichen Leiter des Regionalligisten das Hauptproblem der aktuellen sportlichen Talfahrt. Dem WSV droht der Abstieg in die Oberliga Niederrhein, zudem sollen finanzielle Probleme die Gesamtsituation erschweren. Manno und der Vorstand haben sich nun in einer gemeinsamen Erklärung für einen ungewöhnlichen Schritt entschieden.
Omnipräsent war Manno in den vergangenen Wochen und Monaten im Stadion am Zoo. Der Sportchef hat sich - anders als bei vielen anderen Vereinen - regelmäßig zu Wort gemeldet. Nun dürfte es deutlich ruhiger um den 43-Jährigen werden. Manno und der WSV-Vorstand haben sich vor dem wichtigen Auswärtsspiel am Freitagabend bei den Sportfreunden Siegen darauf verständigt, "die Aufgabenverteilung im sportlichen Bereich bis zum Ende der laufenden Saison vorübergehend neu zu ordnen." Wie das ablaufen soll ist in einer Pressemitteilung ausführlich erläutert worden.
Manno will sich bis zum Ende der Spielzeit aus seiner Funktion als Sportchef zurückziehen und den Post ruhen lassen, "um so zur größtmöglichen Konzentration auf die sportlichen Ziele der Mannschaft beizutragen". Dazu erklärt Manno: Der Wuppertaler SV steht für mich immer an erster Stelle. Wenn meine Person aktuell dazu beiträgt, dass Unruhe rund um die Mannschaft entsteht, dann ist es für mich selbstverständlich, alles dafür zu tun, dass sich Spieler und Trainerteam voll auf die kommenden Spiele konzentrieren können. Deshalb habe ich dem Vorstand vorgeschlagen, meine Funktion als Sportdirektor bis zum Saisonende ruhen zu lassen und mich in dieser Phase im Hintergrund für den Verein einzubringen.“
Von Seiten des Vorstands wird dieser Schritt begrüßt. "Gaetano hat in den Gesprächen sehr deutlich gemacht, dass für ihn ausschließlich das Wohl des Vereins und der Mannschaft im Mittelpunkt steht. Diese Haltung verdient großen Respekt. Die gemeinsame Entscheidung ermöglicht es uns, in der entscheidenden Phase der Saison den Fokus vollständig auf die sportlichen Aufgaben zu richten“, heißt es im Vereinsstatement weiter.
Manno will sich in dieser Zeit vor allem Aufgaben im Scoutingbereich widmen. Sämtliche Themen rund um die Regionalliga-Mannschaft liegen in dieser zeit beim Cheftrainer Mike Wunderlich. Wie es im Sommer weitergehen soll, wird derweil nicht ersichtlich. Macht Manno, der in der Fanszene äußerst umstritten ist, weiter oder gibt es einen Umbruch beim WSV? Wer kümmert sich in dieser Zeit um die Kaderplanung für die anstehende Saison? Wichtige fragen, die unbeantwortet bleiben. Klar ist: Der WSV steuert nicht nur sportlich in unruhigem Fahrwasser.
