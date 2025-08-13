WSV schlägt den TSV Krefeld-Bockum standesgemäß

Bielitza verletzte sich in der 64. Minute, der WSV musste zunächst zu zehn weiterspielen. Vier Minuten später kehrte er zurück. Sekaki und Kleiner trafen das Aluminium (69./70.). Ein Treffer von Kamo zählte wegen einer Abseitsstellung nicht (76.). Nachdem sich Patrick Pasthy verletzt hatte und das Wechselkontingent bereits erschöpft war, musste Bockum ab der 80. Minute in Unterzahl agieren.