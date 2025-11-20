Nach dem Pokal-Aus ist der Wuppertaler SV wieder in der Liga gefordert. – Foto: Herbert Wigel

WSV: Schadenshöhe, weiteres Statement und Ausfälle Nach dem Pokal-Aus geht es für den Wuppertaler SV in der Regionalliga West gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf weiter.

Beim Regionalligisten Wuppertaler SV läuft die Aufarbeitung des Pokal-Aus beim Oberligisten FC Büderich weiter. Während die Höhe des durch die Ausschreitungen entstandenen Schadens nun weitestgehend feststeht, blickt die Mannschaft auf das wichtige Heimspiel am Samstag gegen den Tabellennachbarn Fortuna Düsseldorf II.

Sa., 15.11.2025, 13:30 Uhr FC Büderich FC Büderich Wuppertaler SV Wuppertaler SV 1 0 Die Stadt Meerbusch hat als Eigentümerin eine Bestandsaufnahme gemacht. „44 Tribünensitze wurden abgetreten, diese müssen bestellt werden für 1.672 Euro“, teilte Pressesprecher David Burkhardt auf Anfrage der Wuppertaler Rundschau mit. Die Demontage der alten und der Montage der neuen Sitze wird mit 484 Euro veranschlagt. Und: „Durch den Polizeieinsatz wurde eine Rasenfläche zerfahren, die wieder aufgearbeitet werden muss für circa 200 Euro.“

Hinzu kommen zwei zerstörte Scheiben seitlich der Tribüne. Da es sich um Sicherheitsglas mit Sondermaßen handelt, müssen sie Kosten noch ermittelt werden, ebenso die für einen abgerissenen Spülkasten auf dem Herren-WC. „Bezüglich der Kostenübernahme steht die Stadtverwaltung im Austausch mit den Vereinsverantwortlichen“, so Burkhardt gegenüber der Rundschau. WSV-Sportvorstand Thomas Richter kündigte zusätzlich zur Stellungnahme der Vereinsgremien in einer Videobotschaft an, dass man die Vorkommnisse „gründlich aufarbeiten“ werde „ohne voreilige Schlüsse“. Das werde noch einige Zeit benötigen. Man verurteile die Geschehnisse „aufs Schärfste“, sei aber „weit davon entfernt, alle Wuppertaler Fans über einen Kamm zu scheren“. Deshalb werde man auch weiter konstruktiv mit dem Fanprojekt zusammenzuarbeiten.

Der sportliche, finanzielle und Imageschaden sie indes immens. Richter appelliert, „trotzdem die Mannschaft zu unterstützen“. Inwieweit einzelne Fans in Regress genommen werden können, hängt auch davon ab, inwieweit sie durch die Ermittlungen der Polizei zweifelsfrei verantwortlich gemacht werden können. Was auch mögliche Stadionverbote betrifft. "Die Mannschaft muss jetzt in Vorleistung treten"