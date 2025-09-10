WSV nimmt Hürde ETB SW Essen in Unterzahl

Langweilig wurde es nicht: Zwar verkürzte Lukas Korytowski auf 1:2 (26.), doch postwendend das 1:3. Arambasic fand erneut den Winkel, diesmal aus gut 20 Metern (28.). Essen gab nicht auf, aber WSV-Torwart Luyambula lenkte den Ball über die Latte (36.). Dann schwächten sich die Bergischen selber: Toshiaki Miyamoto sah bei einem Einwurf erst die gelbe, dann die gelb-rote Karte (40.). Und so ging der WSV mit einer verdienten Führung, aber auch in Unterzahl in die Kabine.

Führung über die Zeit gebracht

Der WSV brachte zur zweiten Halbzeit Lennard Wagemann für Ronay Arabaci. Essen übernahm nun die Initiative, die Rot-Blauen zogen sich zurück. Der ETB-Druck wurde größer. Tyrala wechselte Kleiner für Kamo ein (57.), in der 63. Minute dann Schaub und Kilian Bielitza für Arambasic und Amin Bouzraa.