WSV macht das Spiel, patzt, trifft und kann nur noch hoffen

Die Stürmer Josue Santo und Fritz Kleiner kamen für Bouzraa und Toshiaki Miyamoto (80.). Eine Hereingabe von Saric wurde immer länger – und landete zum 2:2 im Tor (83.). Der WSV versuchte alles. Santo köpfte in der Nachspielzeit drüber (90.+3.). Es blieb beim 2:2. Da Wiedenbrück kurz vor dem Ende in Rödinghausen das 1:0 gelang, rutschte der WSV auf Platz 17 ab – und muss nun auf Patzer von Zweitligist Düsseldorf sowie von Rödinghausen (drei Punkte mehr und deutlich besseres Torverhältnis) und/oder Wiedenbrück (punktgleich, drei Tore besser) hoffen.