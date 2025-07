WSV: Knochenarbeit, Krankenstand und Kapitänsfrage

Das Trainingslager verläuft aus Sicht des Cheftrainers – von Nishimuras Verletzung abgesehen – wie gewünscht. „Ich bin bislang super zufrieden, es sind optimale Bedingungen. Alle ziehen mit, es wird immer flüssiger. Klar, am Wochenende werden einige nach dem intensiven Trainingslager müde sein, aber da müssen wir durch.“ Geplant ist, gegen Kassel und Bochum allen Spielern Einsatzzeiten zu geben.

Unterdessen wartet der WSV gespannt auf den Spielplan, der in Kürze veröffentlicht wird. „Wenn wir wirklich das Eröffnungsspiel am Freitagabend (25. Juli, Anm. der Red.) bekämen, wäre das sehr schön. Da würden wir uns natürlich nicht gegen sträuben. So oder so: Wir freuen uns einfach, wenn es losgeht“, so der WSV-Coach.

Und wer führt dann das Team als Kapitän als Nachfolger von Kevin Hagemann auf den Platz, wer wird Stellvertreter und wer bildet den Mannschaftsrat? „Diese Entscheidungen werden noch dauern. Wir werden sie wahrscheinlich sehr spät treffen. Wir haben sehr viele junge Spieler und werden genau schauen, wer sich dafür eignet. Denn das ist sehr wichtig“, sagt Sebastian Tyrala.