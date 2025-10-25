Der WSV hat eine Führung noch aus der Hand gegeben. – Foto: Jochen Classen

WSV kämpft, belohnt sich aber nicht Der Wuppertaler SV unterliegt der U23 von Borussia Mönchengladbach mit 1:2. Verlinkte Inhalte Regionalliga West Borussia MG II Wuppertaler SV

Am 13. Spieltag der Regionalliga West hat der Wuppertaler SV das Auswärtsspiel bei der U23 von Borussia Mönchengladbach verloren. Das Team von Trainer Sebastian Tyrala unterlag am Samstagnachmittag im Grenzlandstadion vor 515 Fans mit 1:2 (1:0). Zwei Wechsel gab es in der Startformation im Vergleich zum Heimspiel gegen Bochum: Vincent Schaub und Amin Bouzraa saßen zunächst auf der Bank. Für sie waren Daiki Kamo und Alessio Arambasic von Beginn an dabei. Gladbach bot den Ex-WSVer Lion Schweers auf.

Die Anfangsphase verlief ausgeglichen ohne größere Torchancen. Dann verzog erst Grant-Leon Ranos (10.), auf der Gegenseite scheiterte Jeff-Denis Fehr an Torwart Tiago Peireira Cardoso. Mit einer Glanzparade verhinderte WSV-Keeper Michael Luyambula nach einem Schuss von Yannick Michaelis den Rückstand.

In Führung ging der WSV. Gladbachs Keeper ließ den Ball abprallen. Kamo setzte nach und wurde gelegt. Celal Aydogan verwandelte den Strafstoß sicher rechts unten – 0:1 (25.). Fehr musste verletzungsbedingt raus, für ihn kam Bouzraa (35.). Einen Versuch von Gladbach entschärfte Luyambula per Fuß (38.). Bouzraa traf das Außennetz (41.). Gladbach machte in der Schlussphase der ersten Halbzeit mächtig Druck, aber der WSV stand. Ranos zielte aus kurzer Distanz knapp über die Latte (45.). Aydogan verzog in der Nachspielzeit (45.+3.). Die Rot-Blauen gingen mit der Führung in die Kabine. Ausgleich direkt nach der Pause