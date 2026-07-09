WSV holt Schalke-Talent und bindet Nishimura

Das ist Noel Westenberger. – Foto: WSV

Der Wuppertaler SV hat zwei wichtige Personalentscheidungen für seine Defensive getroffen und verbindet dabei Perspektive mit Kontinuität. Mit Noel Westenberger wechselt ein 18 Jahre alter Innenverteidiger aus dem Nachwuchsbereich des FC Schalke 04 an die Hubertusallee. Gleichzeitig hat Subaru Nishimura seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Saison das WSV-Trikot tragen.

Die beiden Personalien stehen für unterschiedliche Wege innerhalb der Kaderplanung. Westenberger kommt ohne Erfahrung im Seniorenbereich, bringt aber eine hochwertige Ausbildung, Athletik und großes Entwicklungspotenzial mit. Nishimura ist dagegen längst im Herrenfußball angekommen, kennt den Verein und hat sich in den vergangenen beiden Jahren zu einem verlässlichen Bestandteil der Mannschaft entwickelt.

Nun folgt die erste Station im Seniorenbereich. Für einen jungen Innenverteidiger ist dieser Übergang besonders anspruchsvoll. Das Tempo steigt, Zweikämpfe werden körperlicher und Fehler häufiger bestraft. Westenberger bringt nach Einschätzung des WSV allerdings bereits wichtige Voraussetzungen mit, um diesen Schritt zu bewältigen. Der Klub hebt seine Athletik, sein Tempo und seine Ruhe am Ball hervor.

Westenberger wurde zunächst im Nachwuchs von Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet, ehe er in die Knappenschmiede wechselte. Beim FC Schalke 04 sammelte der Rechtsfuß regelmäßig Erfahrungen auf höchstem Jugendniveau und traf in den Nachwuchsligen auf starke nationale Konkurrenz.

Vorstand Sport Lennart Strufe sieht in dem Zugang ein Profil, das zur sportlichen Idee des Vereins passt. In den Vereinsmedien erklärt er: „Noel ist ein Defensivspieler mit einem Profil, das hervorragend zu unserer Spielidee passt: Athletik, Tempo und Ruhe im Spielaufbau verbinden sich mit der Fähigkeit, mehrere Positionen auf hohem Niveau auszufüllen.“

Diese Flexibilität soll dem WSV zusätzliche Möglichkeiten in der Defensive geben. Obwohl Westenberger hauptsächlich als Innenverteidiger ausgebildet wurde, traut ihm der Verein offenbar mehrere Rollen zu. Entscheidend ist dabei nicht allein seine körperliche Veranlagung. Strufe hebt auch hervor, dass der 18-Jährige bereits eine bemerkenswerte Abgeklärtheit zeige und unter Druck gute Entscheidungen treffe.

„Wir sind überzeugt, dass Noel mit seinen Anlagen und seinem Potenzial bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen kann“, sagt Strufe. Westenberger, der neben der deutschen auch die dominikanische Staatsbürgerschaft besitzt, bekommt beim WSV nun die Gelegenheit, sich Schritt für Schritt an den Herrenfußball zu gewöhnen.

Nishimura setzt seinen Weg in Wuppertal fort

Während Westenberger vor einem vollständigen Neustart steht, sorgt die Vertragsverlängerung von Nishimura für Stabilität. Der gebürtige Japaner wechselte vor zwei Jahren an die Wupper und absolvierte seitdem 40 Pflichtspiele für den Verein. Zuvor war er für die Sportfreunde Baumberg aktiv und kam dort auf 67 Einsätze in der Oberliga Niederrhein.

Obwohl Nishimura erst 23 Jahre alt ist, bringt er damit bereits reichlich Erfahrung im Seniorenfußball mit. Der Rechtsverteidiger steht für Dynamik, Laufstärke und große Einsatzbereitschaft. Seine Spielweise ist darauf ausgelegt, die komplette rechte Seite mit hoher Intensität zu bearbeiten und sowohl defensiv als auch offensiv Einfluss zu nehmen.

Auch menschlich hat sich Nishimura beim WSV einen hohen Stellenwert erarbeitet. Der Verein beschreibt ihn als offenen und professionellen Spieler, der innerhalb der Mannschaft geschätzt wird. Seine Verlängerung ist deshalb nicht nur sportlich wichtig, sondern bewahrt auch ein Stück Kontinuität innerhalb des Kaders.

Strufe macht deutlich, welche Bedeutung Nishimura für das Spiel des WSV besitzt: „Mit seiner Dynamik, seinem Offensivdrang und seiner Bereitschaft, die gesamte rechte Seite mit hoher Intensität zu bearbeiten, gibt er unserem Spiel wichtige Impulse.“

Zwei Personalien mit langfristiger Perspektive

Bemerkenswert ist, dass der WSV bei beiden Spielern noch Entwicklungsmöglichkeiten sieht. Westenberger soll nach seiner Ausbildung bei Oberhausen und Schalke im Herrenbereich ankommen. Nishimura ist bereits etabliert, befindet sich mit 23 Jahren aber ebenfalls noch nicht am Ende seiner Entwicklung.

„Gleichzeitig sehen wir in ihm noch weiteres Entwicklungspotenzial und sind überzeugt, dass er in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einnehmen wird“, sagt Strufe über Nishimura. Damit verbindet der WSV seine Vertragsverlängerung mit einer klaren Zukunftserwartung.

Die beiden Personalien ergänzen sich entsprechend gut. Westenberger steht für neue Energie, Athletik und einen langfristigen Aufbau. Nishimura bringt Erfahrung, Verlässlichkeit und Kenntnis des Umfelds mit. Beide verfügen über Tempo, können im Spielaufbau beziehungsweise im Vorwärtsgang Akzente setzen und passen damit in eine Defensive, die nicht nur verhindern, sondern selbst aktiv Fußball spielen soll.

Für den Wuppertaler SV ist das ein sinnvoller Doppelpunkt in der Kaderplanung: Ein Talent aus einem der bekanntesten Nachwuchsleistungszentren Deutschlands kommt hinzu, während ein bewährter Außenverteidiger seinen Weg an der Hubertusallee fortsetzt. Der WSV gewinnt dadurch zusätzliche Optionen, ohne auf vorhandene Stabilität zu verzichten.